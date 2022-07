Medijs: 'Google' līdzdibinātāja Sergeja Brina sieva krāpusi viņu ar Īlonu Masku

Amerikāņu IT tehnoloģiju magnāts Sergejs Brins šķīries no sievas īsi pēc tam, kad uzzinājis, ka viņa laulātā draudzene pērnā gada decembrī ļāvusies romānam ar viņa draugu Īlonu Masku, atsaucoties uz "Wall Street Journal" rīcībā esošo informāciju, raksta "New York Post". Pats Masks šīs ziņas noliedz.

48 gadus vecais Sergejs Brins, kuru pasaulē vislabāk zina kā "Google" līdzdibinātāju blakus Lerijam Peidžam, izšķīries no sievas Nikolas Šanahanas. Viņu laulība ilga četrus gadus un tās laikā pasaulē nāca pāra meita.

Laulības šķiršanas prasību Brins iesniedza šā gada 4. janvārī, kā šķiršanās iemeslu norādot nesamierināmas domstarpības pāra starpā. Tagad atklājies, ka patiesais iemesls, iespējams, bijis sievas neuzticība.

Brinam bija tuva draudzība un arī darījumu attiecības ar pasaulē bagātāko cilvēku, "Tesla" dibinātāju Īlonu Masku, kurš gadiem ilgi regulāri ciemojies Brina mājās Silīcija ielejā. Pērnā gada decembrī Brina kundze Šanahana ielaidusies romāniņā ar Masku. Kāda Brinam pietuvināta persona "Wall Street Journal" pastāstījusi, ka starp viņu un Šanahanu jau bija notikusi atsvešināšanās, taču tobrīd laulātie joprojām dzīvoja zem viena jumta.

Medijs arīdzan uzzinājis, ka pēc tam Brins licis saviem finanšu pārvaldniekiem likvidēt viņa ieguldījumus dažādos Īlona Maska uzņēmumos, un tā dēļ starp abiem draugiem radusies spriedze. Zināms, ka 2008. gada lielās krīzes laikā Brins Maskam palīdzēja ar naudas līdzekļiem, lai viņš varētu pārdzīvot ekonomikas lejupslīdi. Vēlāk Masks pateicībā par palīdzēšanu uzdāvināja draugam vienu no pirmajiem "Tesla" elektroauto.

Maska un Šanahanas romāns bija īss, taču acīmredzot Sergejs Brins to nav spējis sievai piedot; viņu laulība ir šķirta.

Naktī no svētdienas uz pirmdienu Masks tvītoja, ka ziņas par viņa vainu Brina laulības šķiršanā ir nepatiesas: "Mēs ar Sergeju esam draugi un vakarnakt kopīgi ballējām! Nikolu pēdējo trīs gadu laikā esmu redzējis divas reizes, turklāt apkārt bija daudz cilvēku. Nekā romantiska starp mums nav bijis."

Jau vēstīts, ka 51 gadu vecā Maska privātajā dzīvē notikumi sit augstu vilni, – nupat viņš kļuvis par nu jau desmit bērnu tēvu. Uzņēmējs šobrīd ir kopā ar jauno aktrisi Natašu Basetu, kura gan nav nesen dzimušo dvīņu māte.

Tehnoloģiju magnāts Sergejs Brins dzimis Krievijā, taču kopš 1979. gada ir ASV pilsonis. Viņa kapitāla vērtība šobrīd ir apmēram 90 miljardi ASV dolāru, kurpretī Maskam – 253 miljardi ASV dolāru.