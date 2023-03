Mediju magnāts Ruperts Mērdoks 92 gadu vecumā atkal precēsies

Miljardieris, mediju magnāts Ruperts Mērdoks savā cienījamā vecumā – viņam ir 92, – saderinājies ar savu draudzeni, bijušo policijas kapelāni Annu Lesliju Smitu, ziņo ASV mediji. Gaidāmās kāzas Mērdokam būs jau piektās mūžā.

Mērdoks ar 66 gadus veco Smitu iepazinās pagājušā gada septembrī kādā saviesīgā pasākumā viņa Kalifornijas vīna dārzos. Jaunā mīlestība miljardieri atrada nepilnu pusgadu pēc tam, kad tika šķirta viņa ceturtā laulība ar slaveno modeli Džeriju Holu.

"Es biju šausmās par iespēju atkal iemīlēties, taču šī reize ir pēdējā. Labāk, lai tā ir pēdējā! Esmu ļoti laimīgs," Mērdoks sacīja izdevumam "New York Post", kas ir daļa no Mērdokam piederošās mediju impērijas.

Sirmais kungs savu izredzēto bildinājis 17. martā Svētā Patrika dienā – šo datumu plaši svin Īrijā. Bildinājuma dienas izvēli Mērdoks pamatoja ar to, ka viņā pašā ritot arī īru asinis. Miljardieris piebilda, ka jūtas ļoti satraucies, dāvājot roku un sirdi savai līgavai.

Mērdoks un Smita plāno apprecēties šovasar un pēc tam savu dzīvi vadīt četrās mājās – Kalifornijā, Montānā, Ņujorkā un Lielbritānijā.

"Tā ir Dieva dāvana mums abiem," par mīlestību pret Mērdoku saka Smita, kura pēdējos 14 gadus dzīvojusi atraitnes statusā. Viņas vīrs bija Amerikā pazīstams kantrīmūziķis Česters Smits.

Gaidāmās kāzas Mērdokam būs piektās mūžā. Mediju magnāts ir kopumā sešu bērnu tēvs.

Austrālietis Mērdoks ir viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Saskaņā ar žurnāla "Forbes" ziņām austrālieša Mērdoka bagātības apjoms pārsniedz 17 miljardus ASV dolāru. Mērdokam ir īpašuma daļas telekanāla "Fox News" un laikraksta "Wall Street Journal" māteskompānijās.

Viņa varenā globālā mediju impērija ietver arī laikrakstu "New York Post", Londonas avīzi "The Times" un britu tabloīdu "The Sun".