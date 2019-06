Milānā apprecējusies Kiviča bijusī sieva Elīna Straume

View this post on Instagram

Si vede che questo è il periodo dei ringraziamenti... Oggi voglio ringraziare tutti voi che avete reso questo giorno speciale ancora più meraviglioso e indimenticabile. Prima di tutti ringrazio te Elina per aver deciso di essere mia moglie e per un’infinità di altri motivi che sarebbe lungo elencare e che fanno di te una persona speciale e meravigliosa. Grazie ai miei figli stupendi Lucas e Nicola per l’amore incondizionato e per essere sempre con me...we are family! Ringrazio gli amici che erano lì con noi e anche quelli che non c’erano; i genitori di Elina e i miei che ci hanno supportato e che abbiamo la fortuna di avere ancora con noi. Grazie al mio amico Antonio Bocola, maestro della regia, per aver accettato di fotografarci. Grazie Andrea per la tua preziosa amicizia. Un grazie speciale al mio amico Pierfrancesco Majorino che ha celebrato il nostro matrimonio. Che tu fossi lì con noi e per noi ha un valore speciale; con le tue parole di affetto e amicizia, e la poesia di Neruda, ci hai emozionati e commossi! #love #marriage #friends #abeautifulday @elinastraume @_freeski__ @pfmajorino

A post shared by Pietro Lucerni (@pietrolucerni) on May 24, 2019 at 11:55pm PDT