Monako princese jau pusgadu dzīvo prom no prinča Alberta un bērniem

Monako firsta Alberta (Albēra II) sieva princese Šarlēna kopš šā gada janvāra nedzīvo kopā ar vīru un bērniem Monako rezidencē, vēsta ārvalstu mediji.

Otrdien aprit desmit gadu kopš Monako prinča Alberta kāzām ar kādreizējo peldētāju Šarlēnu Vitstoku, taču laulības desmito gadadienu viņi nesagaida kopā, raksta "Page Six". Princese Šarlēna jau kopš janvāra uzturas savā dzimtajā Dienvidāfrikā, un šis fakts licis no jauna uzvirmot runām, ka pāra attiecībās ir nopietnas problēmas. Tam ir vairāki iegansti.

Karaļnams iepriekš vēstīja, ka Šarlēna dzimtenē uzturēsies "nenoteiktu laiku", lai tur veseļotos. Princese ciešot no nopietnas ausu, deguna un rīkles infekcijas. Monako viņa nevarētu ārstēties, neciešot no pastiprinātas uzmanības. Atsevišķi avoti vēsta, ka sieviete, iespējams, cieš no plastisko operāciju izraisītām sekām. 43 gadus vecās Šarlēnas sejas vaibsti ir uzlaboti, vienlaikus princese tautā tikusi pie iesaukas "skumjā princese", jo publiskās parādīšanās reizēs Šarlēna nav redzēta smaidot. Kāds Monako iedzīvotājs pat izteicies: viņa ir kā ledus karaliene, kas nepauž nekādu sejas izteiksmi; viņa nevar pasmaidīt. Turklāt īsi pirms pazušanas no Monako Šarlēna krasi mainīja savu frizūru – viņa izskuva matus vienā galvas pusē, izskatoties kā panku kultūrai piederoša.

Frizūras maiņa notika tūlīt pēc tam, kad pagājušā gada decembrī vēl viena sieviete apgalvoja, ka viņa ir māte prinča Alberta ārlaulības bērnam. Vārdā neminēta brazīliete sacīja, ka viņas 15 gadus vecās meitas tēvs ir Monako princis, un meita ieņemta laikā, kad viņš jau tikās ar Šarlēnu.

Līdz šim trīs sievietes apgalvojušas, ka princis Alberts ir viņu bērnu tēvs, un divos gadījumos DNS analīzes to apliecinājušas. Šobrīd 29 gadus vecā Jasmīna ir aktrise, un Aleksandrai ir 17 gadu. Viņu mātes izcīnīja apliecinājumus, ka princis ir šo bērnu bioloģiskais tēvs.

63 gadus vecajam princim Albertam bijusi ļoti vērtraina privātā dzīve, dažādas mīlas afēras turpinājušās arī pēc laulībām ar Šarlēnu 2011. gadā. Pārim ir arī savi bērni – sešus gadus veci dvīņi princese Gabriela un troņprincis Žaks. Mazie šobrīd dzīvo Monako pilī kopā ar savu tēvu.

Princis Alberts peldētāju Šarlēnu satika 2000. gadā kādas sacensībās Monako. Abi tikās arī Sidnejas olimpiskajās spēlēs tajā pašā gadā, bet publiski kopā parādījās 2006. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanā Turīnā.

Princis Alberts ir slavenās Holivudas aktrises Greisas Kellijas un Monako prinča Renē III dēls. Greisa Kellija gāja bojā autoavārijā 1982. gadā 52 gadu vecumā, bet Renē mazo valstiņu vadīja līdz pat savai nāvei 2005. gadā, pēc tam tronī kāpa princis Alberts.