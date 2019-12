Nākamnedēļ iznāks fitnesa skaistules Paulas veselīgo recepšu grāmata

View this post on Instagram

Paldies Jelgavas Tipogrāfijai par iespēju būt šeit šodien un redzēt grāmatu iznākam vel siltu no lentas. Jau ieejot pa durvim ražošanas daļā vairāku metru attālumā ieraudzīju tieši savas grāmatas.. acīs uzreiz saskrēja asaras.. tik ļoti laimes un gandarījuma. Beidzot es paņēmu rokās savu 13 mēnešu “lolojumu” tā bija tik laba sajūta 💜 Šodien ir ZELTA SASTĀVDAĻAS Dzimšanas diena.. es par šo dienu sapņoju jau tik ilgi!! Grāmata pārdošanā no nākamās nedēļas 💜 #zeltasastāvdaļa #cookbook #author

A post shared by Paula Freimane (@paolafreeman) on Dec 3, 2019 at 1:44am PST