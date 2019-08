'Neglītā industrija': 'Youtube' raidījuma vadītāja sūdzas par influenceru nekaunību

Meikapa jaunumu raidījuma vadītāja Čelsija Vortija aktualizējusi "Youtube" darboņu vidū sāpīgo autortiesību jautājumu, norādot, ka saturu kolēģi "aizņemas", piemirstot pateikt, kas ir tā īstais autors, vēsta BBC. Šāda veida drāmas, kas tiek izcīnītas influenceru starpā, kā norāda "Jezebel.com", šobrīd lielā mērā raksturo nesakārtotās nozares attīstību.

Vortija sociālo tīklu ierakstā norāda, ka ir sirdi plosoši noskatīties, kā citi influenceri kopē viņas stilu. Viņas video, ko autore dēvē par "Traptorials", kā norāda BBC, izceļas ar izteiktu grafikas, mūzikas un īpatnēju montēšanas veidu.

Kā notikumu gaitu atstāsta BBC, nesen viņas fani ievērojoši, kā populāri "Youtube" scēnas pārstāvji, Patriks Stars un "Manny MUA", izmanto paņēmienus, kas gluži līdzīgi Vortijas veidotajiem.

Vortija savos soctīklu ierakstos piemin, ka viņa, iespējams, nav pieminēta iepriekšminēto autoru video, jo ir melnādaina.

"Esmu no malas vērojusi, kā citi influenceri izmanto manu montāžas tehniku un stilu, un ir pietiekami nekaunīgi, lai to mēģinu pasniegt kā pašu izdomātu," sacīja Vortija.

Damn this is heartbreaking. I was a Patrick Starr Stan. This is the ugly industry we are in, though. I have NEVER been welcomed or wanted and this fully solidifies that. It's never "groundbreaking" until "someone else" does it 🤷🏾‍♀️ https://t.co/lTrToLDLew