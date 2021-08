No aktrises līdz hercogienei. Prinča Harija sirdsdāmai Meganai – 40

Apaļu jubileju svin "mīlētā un nīstā" britu karaļnama pārstāve Megana – prinča Harija kundzei aprit 40.

2021. gada 4. augustā Saseksas hercogienei Meganai aprit 40 gadu. Šajā dienā virtuāli viņu sveicis Kembridžas hercogu pāris – princis Viljams un Katrīna. Tāpat karaliskās ģimenes oficiālais "Instagram" konts Meganai vēlēja laimīgu dzimšanas dienu, kas nozīmē, ka sveikusi arī karaliene Elizabete II.

Nākamā Saseksas hercogiene uzauga Losandželosā un bērnībā apmeklēja meiteņu katoļu skoliņu. Megana ir studējusi Nortvesternas Universitātē un viņai ir divi maģistra grādi. Bet atpazīstamību Megana iemantoja ar lomu seriālā "Suits", bet viņa nelielās lomiņās piedalījusies arī tādās filmās kā "Dabū viņu uz skatuves" ("Get Him to the Greek") un "Neciešami bosi" ("Horrible Bosses"). Saseksas hercogienes nelabvēļi joprojām dažkārt uzsver,ka viņa nav nekas vairāk kā tikai aktrisīte.

Viņas tēvs ir amerikāņu kinematogrāfs Toms Mārkls, kura dzīslās rit holandiešu un īru asinis, savukārt mamma – afroamerikāniete Dorija Radlana, kura strādā par jogas instruktori un sociālo darbinieci. Prinča Harija sieviņas vecāki izšķīrušies, kad viņai bija tikai seši gadiņi. Meganai ir pusbrālis Tomass un pusmāsa Samanta. Pēc Meganas nokļūšanas karaļnamā viņas bijušie ģimenes locekļi publiski kļuva īpaši nelaipni un ķildīgi.

2018. gada ieprecēšanās britu karaļnamā ir Meganas otrā laulība. Viņu savulaik vienoja romantiskas attiecības ar amerikāņu filmu producentu Trevoru Engelsonu, un 2011. gadā pēc vairāku gadu ilgas draudzības pāris apprecējās. Tiesa, divus gadus vēlāk laulība tika šķirta.

Interesanti, ka arī Harijs un Megana ir ļoti, ļoti attāli radinieki. Izpētīts, ka Meganas 12 pakāpes vecmāmiņa Izabela Hildjarda bija karaļa Henrija VIII trešās sievas Džeinas Seimūras otrās pakāpes māsīca.

Pēdējā pusotra gada laikā Megana britu karaļnamam sagādājusi ne mazums galvassāpju. Pēc uzstāšanās Opras Vinfrijas šovā krietni sašķobījās augstdzimušo attieksme pret Meganu, bet attiecības bija saspīlētas jau laikā, kad Megana ar Hariju dzīvoja karaļnamā. 2020. gada sākumā viņi atteicās no oficiālajiem karaļnama pienākumiem un pārcēlās uz ASV. Šogad vasarā pasaulē nāca otrais abu mazulis – divgadniekam Ārčijam nu ir māsiņa Lilibeta Diāna.