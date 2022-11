No Vācijas padzīta negantā krievu blogere, kura apvainoja ukrainietes

No Vācijas deportēta Krievijas pilsone Jūlija Prohorova, kura vasaras izskaņā kļuva bēdīgi slavena ar savām provokācijām, sociālajos tīklos publiskojot Ukrainas tautu aizvainojošos video. Īpaši populārs kļuva blogeres "TikTok" video, kurā viņa verbāli uzbruka divām ukrainietēm, vaicājot "Kam pieder Hersona?"

Krieviete Jūlija Prohorova, atrodoties Vācijā, savos soctīklos regulāri publiskoja dažādas provokācijas, slavējot karu un nievājot ukraiņus. Piemēram, 9. maijā viņa savā īres dzīvoklī Minhenē skaļi atskaņoja krievu mūziku, dejoja "Kaļinku", ar Krievijas karogu devās uz pretkara akcijām.

Vislielāko ažiotāžu guva video, kurā viņa uz ielas skrēja pakaļ divām ukraiņu bēglēm, skandējot "Krievija uzvarēs! Slava Krievijai! Kam pieder Hersona? Referendums jau notiek!"

By the way,Russian z-patriot Yulia Prokhorova, is not doing very well: in #Germany , a criminal case was opened against her for supporting an aggressive war. pic.twitter.com/3xkoqPgOM5

Pēc šī video darbam ar nelūgto viešņu pieslēdzās arī Vācijas tiesībsargājošās iestādes, bet Prohorova pamanījās policijas oficiālās vēstules izmantot kā tualetes papīru, visu arī filmējot. Viņa veidojusi arī pamācošus video, kā atbalstīt Krievijas armiju un nenonākt cietumā Eiropā.

‼️🇩🇪🏴☠️The German police searched the home of a Russian woman supporting the Russian army in Ukraine and Yulia wiped her paper with the police

Yulia Prokhorova with her videos in support of Russia and attending Ukrainian rallies with a Russian flag.

