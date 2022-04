Pārdošanā nonācis nelaiķa Maligina medību īpašums Vecumniekos

Portālā "Ss.lv" 25. aprīlī ievietots sludinājums, kas vēsta, ka tiek pārdots pirms pieciem gadiem mirušā uzņēmēja, "Olainfarm" īpašnieka Valērija Maligina iekārtots īpašums Vecumnieku pagastā ar tiešu pieeju Aklezeram. Diennakts laikā tas apskatīts jau 700 reižu, taču reāls pircējs vēl nav uzradies.

Īpašums tiek tirgots ar visām mēbelēm par 206 tūkstošiem eiro. Tas ticis apdzīvots arī pēc Maligina nāves, jo nama virtuvē pie sienas karājas 2020. gada kalendārs.

Sludinājuma teksts vēsta, ka pieejamais nams ir 168 kvadrātmetru plašs, divi stāvi, piecas istabas. Zemesgabala platība – 2,4 hektāri, to ieskauj Aklais ezers. Maligins šo īpašumu izmantojis savām medību vajadzībām, un par to liecina arī foto no interjera.

"Īpašumā atrodas divstāvu dzīvojamā māja 168m2 ar lielu viesistabu, priekštelpu, virtuvi, četrām guļamistabām un četrām sanitārajām telpām. Automātiskais apkures katls (granulas), elektrība, ūdens, kanalizācija. Blakus mājai ir pirts (guļbūve), kā arī divas saimniecības ēkas un lapene ar bārbekjū. Teritorijā atrodas atsevišķa viesu māja (60m2) – trīs guļamistabas ar visām ērtībām. Pārdod ar mēbelēm," rakstīts sludinājumā latviešu un krievu valodās.

Īpašums šobrīd pieder uzņēmējam Ērikam Šmukstam un Stepanam Ostapčukam, kuri to iegādājušies senāk un nu cer pārdot tālāk. Ostapčuks portālam "Delfi" teic, ka namā nav veikti lieli ieguldījumi un tas ir pavecs, taču cenu – 206 000 eiro – par mazu neuzskata.

Kā zināms, Valērijs Maligins pēkšņi devās mūžībā 2017. gada 9. decembrī, būdams 52 gadus vecs. Pēc viņa nāves nu jau piekto gadu ilgst naudas kari viņa bagātību mantinieku starpā.