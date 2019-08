Pasaulē nācis Donalda Trampa desmitais mazbērns

ASV prezidenta Donalda Trampa dēls Ēriks šonedēļ sociālajos tīklos izziņojis ģimenes pieaugumu – viņa sieva Lara laidusi pasaulē otro abu kopīgo bērniņu.

"Lara un es esam saviļņoti sagaidīt pasaulē Karolīnu Doroteju Trampu. Mēs jau tevi mīlam," tviterī vēstījis Ēriks. Viņš arī publiskojis bildi, kurā iemūžināts kopā ar sievu un abiem bērniem.

Pāra ģimenē jau aug dēls Ēriks "Lūks", kuram nākammēnes apritēs divi gadi.

Mazā Karolīna ir pēc kārtas desmitais Donalda Trampa mazbērns.

Jāatzīmē, ka visi bērni no prezidenta pirmās laulības ar čehu modeli Ivanu Trampam sarūpējuši mazbērnus – pirmdzimtais dēls Donalds juniors ir tēvs pieciem bērniem, meita Ivanka audzina trīs atvases, savukārt Ēriks nupat kļuvis par divu bērnu tēvu.

Donaldam Trampam kopā ir pieci bērni. Jaunākā meita Tifānija nākusi pasaulē viņa otrajā laulībā ar TV personību Marlu Meiplsu. Savukārt savienībā ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu ir dzimis dēls Barons, kuram martā apritēja 13 gadi.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!