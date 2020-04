Pašmāju slavenā jūtūbere 'Laurlācis' sāk aktrises karjeru TV seriālā

Laura Ķīse, kuru lielākā daļa jauniešu pazīst ar segvārdu "Laurlācis", pievienojusies aktieru pulkam TV3 serialā "Viss pa jaunam".

"Laurlācis" jeb Laura Latvijā zināma kā viena no populārākajām satura veidotājām "YouTube" platformā – kā jūtūberei viņai ir nepilni 50 tūkstoši sekotāju.

Tagad Laura savu popularitāti tālāk kaldinās Andreja Ēķa komandas veidotajā TV3 seriālā "Viss pa jaunam", kur atveidos Luīzi.

Luīzes tēls seriālā ir simpātiska pilsētniece, kura Skaistkalnos iebrāžas kā komēta un pamatīgi satricina ciemata ikdienu, portālu "Delfi" informēja TV3 pārstāve Alise Mališko.

Luīze ir skaista, izlēmīga un, atšķirībā no vietējiem, ne tikai runā, bet arī dara. Un, ja dara, tad līdz galam. Luīze ar savu košo personību spēs atkal uzšķilt iedvesmas dzirksti sanīkušajam Sandim un mūžīgais sapnis par Parīzi, iespējams, tieši ar Luīzi tiks realizēts!

Foto: Publicitātes foto

Vaicāta, vai Laura saskata līdzību ar sevi un savu tēlu, jaunā aktrise atzīst: "Luīzes spilgtā personība tika iedvesmota diezgan daudz no mana izskata, man ir spilgti rudi mati, pīrsings un parasti mugurā liels kažoks. Lai gan pēc stila esam ļoti līdzīgas, mūsu personības ir pretējas. Dzīvē es esmu mierīga un klusa".

Laura arī atklāj, ka smieklīgu notikumu netrūkst nedz seriāla epizodēs, nedz arī filmēšanas procesa aizkadros.

Viens no kurioziem Laurai spilgti iespiedies atmiņā: "Pirmo reizi, kad ar Sandi man bija kameras priekšā jāskūpstās, man tikko bija izdurts degunā pīrsings un mans deguns bija ļoti jūtīgs. Katru reizi, filmējot ainas, centos aizspiest sāpes un smaidīt. Sandis centās nepieskarties manam degunam, bet, protams, bučojoties tas nav iespējams. Cerams, ka seriāla sērijā skatītāji to nevarēs pamanīt". Lai skatītāji nesajauktu Lauru ar Luīzi, šeit daži no "Laurlāča" populārākajiem video "YouTube" kanālā, kas atnesuši viņai plašu atpazīstamību jauniešu vidū: