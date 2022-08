Pēc bērniņa zaudējuma sabiedrības dāma Krisija Teigena atkal stāvoklī

Amerikāņu modele, TV šovu dalībniece un sabiedrības dāma Krisija Teigena ir gaidībās ar trešo bērnu. Mazulis pieteicies nepilnus divus gadus pēc tam, ka Teigena zaudēja bērnu, ziņo "Page Six".

36 gadus vecā Teigena – dziedātāja Džona Ledženda kundze – sociālajos tīklos pavēstījusi, ka atkal ir gaidībās. Gaidāmais mazulis ir tā dēvētais "varavīksnes bērniņš", proti, pieteicies pēc tam, kad sieviete traģiski zaudēja iepriekšējo. Pirms nepilniem diviem gadiem oktobrī Teigena ar vērienu izziņoja savu grūtniecību, taču tad piedzīvoja spontāno abortu. Sērām par bērna zaudēšanu līdzpārdzīvoja viņas 38 miljoni "Instagram" sekotāji.

Par gaidāmo ģimenes papildinājumu apakšveļas modele Teigena, protams, pavēstījusi instagramā. Skaistule pozē "Gucci" biksītēs un vēsta, ka pēdējie gadi viņai bijuši emocionāli grūti, taču viņa nespēj noturēt šos jaunumus pie sevis: katru dienu pārliecinoties, ka mazuļa sirds pukst, viņa tomēr nolēmusi par savu grūtniecību paziņot. "Līdz šim viss ir ideāli un skaisti," komentē Teigena.

Pēc iepriekšējā bērna zaudēšana Teigena un Ledžends izmantojuši mākslīgās apaugļošanas iespējas. Pāris audzina arī sešus gadus veco Lunu un četrgadnieku Mailsu.

43 gadus vecais Ledžends ar Teigenu gredzenus mija 2013. gadā; slavenā balāde "All of me" ir dziedātāja veltījums savai sievai.