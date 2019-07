Pēc uzlaušanas Ostapenko tomēr izdevies atgūt savu 'Instagram' kontu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko, kura nedēļas sākumā vēstīja, ka esot uzlauzts viņas "Instagram" foto blogs, piektdien, 5. jūlijā, nākusi klajā ar paziņojumu – viņai esot izdevies atgūt savu kontu.

"Es beidzot atguvu savu "Instagram" kontu. Paldies visiem par sapratni," tviterī, kā arī "Instagram" īsajos video stāstiņos, kas izdzēšas pēc 24 stundām, piektdien vēstījusi sportiste.

Ostapenko norādījusi, ka ieraksts veikts no Londonas, kurš šobrīd risinās prestižais Vimbldonas turnīrs.

Atgādinām, ka par sava "Instagram" konta uzlaušanu Ostapenko ar tvitera starpniecību faniem pavēstīja otrdienas vakarā.

Sportiste savā paziņojumā otrdien arī norādīja, ka "es atvainojos, ja kādu ir aizvainojušas manas ziņas, tās nerakstīju es".

I finally got my Instagram account back 🙏🏻Thanks everyone for understanding 👍🏻❣️🤗