Piecus gadus pēc šķiršanās bijušais vīrs lūdzis piedošanu Ilzei Jurkānei

Gadu mija ir piedošanas laiks. To apliecinājusi arī Ilze Jurkāne, intervijā žurnālam "Una" atzīstot, ka šā gada sākumā pie viņas vērsies šķirtais vīrs, ekspolitiķis Jānis Jurkāns, lūdzot viņai piedošanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Izdevuma "Una" publikācijā "Piedošana – dāvana sev un otram" bijusī baņķiere, tagad kulinārijas eksperte Ilze Jurkāne atklājusi, ka piecus gadus pēc skandalozās laulības šķiršanas pāris ir izrunājies, abi palūguši viens otram piedošanu par nodarīto.

Intervijā Jurkāne atzīst, ka pēc laulības kraha "varbūt pat par daudz rādījusi, ka ar mani viss ir kārtībā". Cilvēki viņu dēvējuši par "nabaga Ilzīti", taču Jurkānes dzīves nostāja neparedz jušanos kā upurim. "Man ir skaista dzīve, kas pēc šķiršanās daudzos aspektos kļuvusi vēl skaistāka. Un tagad starp mums ir notikusi izlīdzināšanās," viņa teic.

Abi satikušies šā gada 5. janvārī pēc Jāņa Jurkāna lūguma. "Jānis man lūdza piedošanu un izteica lielu nožēlu. Man par to ir milzīgs gandarījums. [..] Līdz ar to es varēju pavadīt daudz laika mūsu kopīgi būvētajā īpašumā pie jūras, mēs devāmies pastaigās un daudz sarunājāmies. Tagad māja ir pārdota, varējām ar svētības sajūtu nodot to jaunajiem īpašniekiem," gada sākuma notikumus atceras Jurkāne.

"Kopš mūsu šķiršanās ir pagājuši pieci gadi, un acīmredzot tikai šobrīd šāda izlīdzināšanās bija iespējama. Man bija svarīgi piedot arī sev par to, ka zināmas lietas nebiju darījusi. Jānis man teica – uzņemies arī tu kādu vainu. Un es tiešām uzņēmos, sapratu, ko esmu darījusi nepareizi, un arī lūdzu piedošanu. Ir vienalga, kas notiks tālāk, gandarījums ir un paliek," teic Ilze, kura atzīst, ka savos 69 gados kļūst arvien gatavāka uzņemties atbildību par savām kļūdām.

Kā zināms, finansistes Ilzes Jurkānes laulība ar ekspolitiķi Jāni Jurkānu tika šķirta 2016. gadā, lai gan runas par problēmām laulībā uzvirmoja jau gadu iepriekš brīdī, kad Jurkāns tika pieķerts neuzticībā. Izdevums "Kas Jauns" publicēja paparaci foto ar dāmu, kura no rīta pamet Jurkānu namu. Ilze vīru no mājas padzina.

Pirms četriem gadiem "Delfi" rakstīja: Jurkāne ir pārliecināta, ka kāds bija rūpīgi izplānojis, lai sieva par vīra sānsoli uzzina publiski, kas situāciju padarījis īpaši sāpīgu un pazemojošu. "Tas noteikti bija izplānots un sagatavots, jo citādi tas nebūtu noticis. Skaidrs, ka Jānim ērtāk būtu turpināt dubultu dzīvi, un mēs nešķirtos," toreiz pauda finansiste.

Jurkānu laulība ilga 22 gadus.