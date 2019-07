Populārā blogere Alina Keller laidusi pasaulē pirmdzimto bērniņu

View this post on Instagram

Сегодня, в день семьи, любви и верности очень хочу поделится прекрасной новостью - 2.07 на свет появилось наше маленькое чудо, которое изменило нашу жизнь навсегда. ❤ Я от чистого сердца и со всей искренностью, хочу поблагодарить вас мои дорогие, кто на протяжении всей беременности поддерживал меня, интересовался самочувствием. 😘 Я очень это ценю 🥰 А сейчас, мы с любимым будем наслаждаться новым, таким прекрасным статусом. Оберегать и любить всю жизнь наше маленькое чудо ❤❤❤ Спасибо за фото @mikuzans 😘

A post shared by Alina Keller (@_alinakeller_) on Jul 8, 2019 at 1:19am PDT