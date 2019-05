Svētdien sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs strauji izplatījās video ar pie naktskluba Liepājā notikušu konfliktu, kurā iesaistīts arī latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis. Nedz pats sportists, nedz viņa ģimene par notikušo nekādus komentārus nav snieguši, un virtuālajā vidē jau izskanējušas vairākas notikušā versijas.

Videoklipā Porziņģis bija redzams ar pārsistu uzaci un saplēstu kreklu. Sižetā izskanēja necenzēta leksika, un pie naktskluba bija vērojama liela kņada. Tāpat arī kadros varēja manīt policistus.

Portāls "Delfi" Valsts policijā svētdien noskaidroja, ka 12. maijā pulksten 4.51 tika saņemts izsaukums par konfliktu Liepājā, Zivju ielā. Netālu no šīs vietas atrodas nesen atvērtais klubs "Cukurfabrik", kas atrodas bijušās Latvijas 1. Rokkafejnīcas telpās. Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vairākas personas savstarpēji konfliktēja un vizuāli bija redzams, ka ir cietuši cilvēki.

Pirmdien policija izplatīja paziņojumu, ka, lai izšķirtu konfliktu, amatpersonām bija jāpielieto piparu gāze. Kad konflikts bija izšķirts, 1994. gadā un 1992. gadā dzimušas personas tika nodotas mediķiem apskatei. Lai gan tobrīd notikuma vietā cietušie atteikušies no policijas palīdzības un iejaukšanās, kā arī vēl līdz šim brīdim Valsts policijā nav saņemta neviena pretenzija vai sūdzība ne par konfliktā iesaistītajām personām, ne arī par notikušo vai gūtajiem miesas bojājumiem, policijā par notikušo sākta resoriskā pārbaude, kurā skaidros konflikta iemeslus un notikušā apstākļus.

Publiskajā telpā jau izskanējušas vairākas versijas par to, kā konflikts izcēlies. Tā, piemēram, atklātībā nonācis kāds audio ieraksts, kurā, kā noprotams pēc sacītā, kāds vietējais liepājnieks atstāsta liktenīgās nakts notikumus. Tos viņam izklāstījusi kāda meitene vārdā Kate, kura atradusies notikuma vietā.

Kā klāstījis puisis, Porziņģis esot atpūties klubā "Cukurfabrik". Izklaides vietā vēlējusies atpūsties arī kompānija, kuru vietējie dēvē par "Karostas bandu", tomēr apsargs šos ļaudis nav ielaidis bārā, tāpēc viņi, pēc vietējā iedzīvotāja stāstītā, gaidījuši pie ieejas, lai izrēķinātos ar apsargu.

Nedaudz vēlāk no bāra esot iznācis Porziņģis ar draugiem, nezināmu iemeslu dēļ viņi un iepriekš minētā kompānija uzsākusi savstarpēju konfliktu, kas vainagojies ar kautiņu. Pēc vietējā stāstītā, vienam no basketbolista draugiem kautiņa rezultātā pat esot apstājusies sirdsdarbība.

Arī portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka kādam jauneklim notikuma vietā nācies sniegt palīdzību, lai viņš atgūtu samaņu. Viņš vēlāk nogādāts slimnīcā.

Internetā parādījusies arī versija, ka strīds esot sācies kādas meitenes dēļ. Savukārt vēl viena versija liecina, ka Porziņģa kompānija klubā svinējusi kāda drauga dzimšanas dienu, un iepriekš minētie vietējie nav bijuši apmierināti ar to, ka apsargs viņus nav ielaidis bārā, tāpēc uzsākuši konfliktu.

Aplikācijā "WhatsApp" svētdien tika nopludināts arī Porziņģa ierunāts audio, kurā basketbolists apliecina, ka ar viņu viss ir kārtībā. Lai gan sākotnēji izskanēja versija, ka viņš incidentā salauzis roku, basketbolists stāstījis, ka roku tikai drusku apskādējis.

Porziņģis audio klāstījis, ka viņam kāds iesitis un "es vienkārši sāku maukt atpakaļ". Tāpat arī viņš stāstījis, ka kāds metis ar krēslu un trāpījis viņam pa galvu. Porziņģis, tāpat kā iepriekš minētais vietējais, pieminējis "karostniekus", kuri esot uzsākuši kautiņu.

Informācija par konfliktu joprojām ir ļoti pretrunīga, bet zināms, ka incidentu izmeklē arī Porziņģa pārstāvētais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Dalasas "Mavericks". Par to tviterī paziņojis izdevuma "The Athletic" apskatinieks Šems Karanija.

Viņš norādījis, ka sportistam esot uzbrukts un sists ar kādu priekšmetu.

The Mavericks are investigating All-Star Kristaps Porzingis’ altercation in Europe over weekend and current understanding is he was jumped at a club, assaulted and hit by objects, @TheAthleticNBA @Stadium has learned.