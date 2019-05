Šīs nedēļas sākumā par vienu no apspriestākajiem latviešiem pasaulē kļuva basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš aizvadītajās brīvdienās pēc izklaidēm Liepājas naktsklubā agrā svētdienas rītā iekūlās konfliktā. Tajā pašā dienā atklātībā nonāca aculiecinieka video, kurā sportists redzams ar asiņainu seju un pārplēstu kreklu, un kuluāros joprojām nav vienotas versijas par to, kas īsti noticis.

Izskanējuši dažādi minējumi par incidenta cēloni un gaitu, un pieņēmumus par Liepājā, Zivju ielā, notikušo konfliktu izteikuši arī Amerikas mediji. Nedz Porziņģis, nedz viņa ģimene nekādus oficiālus komentārus presei nav snieguši, tomēr atklātībā nonācis "WhatsApp" aplikācijā ierakstīts audio, kurā sportists atstāsta torīt notikušo.

Zināms, ka konflikts risinājies pie jaunatvērtā Liepājas kluba "Cukurfabrik", un kāds izklaides iestādes darbinieks izdevumam "Vakara Ziņas" šonedēļ atstāstījis svētdienas rīta notikumus

Anonīmais kluba pārstāvis apstiprinājis, ka konflikts noticis 12. maija rītā, incidents izcēlies brīdī, kad izklaides vieta slēgusi savas durvis apmeklētājiem.

"Īsumā pateikšu, ka Kristaps vienkārši tobrīd gāja mājās un viņam uzbruka kriminālai dzīvei pietuvināts cilvēks no slikta rajona Liepājā. Kristaps Porziņģis tika ierauts šajā konfliktā, un tā absolūti nebija viņa apzināta izvēle. Apsargi tur bija un redzēja notikušo no malas. Nemācēšu komentēt, vai informācija ir patiesa par to, ka Kristapam ir salauzta labā roka," izdevuma jaunākajā numurā klāstījis vārdā nenosauktais zinātājs.

Atgādinām, ka portāls "Delfi" Valsts policijā svētdien noskaidroja, ka 12. maijā pulksten 4.51 tika saņemts izsaukums par konfliktu Liepājā, Zivju ielā. Likumsargiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vairākas personas savstarpēji konfliktēja un vizuāli bija redzams, ka ir cietuši cilvēki.

Pirmdien policija izplatīja paziņojumu, ka, lai izšķirtu konfliktu, amatpersonām bija jāpielieto piparu gāze. Kad konflikts bija izšķirts, 1994. gadā un 1992. gadā dzimušas personas tika nodotas mediķiem apskatei.

Lai gan instancēs neviens iesniegums par notikušo nav saņemts, policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziegumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību. Kriminālprocess sākts par faktu, nevis konkrētu personu.