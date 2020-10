Prilučnijs pametis draudzenīti un cielē atpakaļ pie šķirtās sievas Mucenieces

Krievijas aktieris Pāvels Prilučnijs izšķīries no dāmas, ar kuru satuvinājās pēc tam, kad šopavasar tika šķirta viņa un latviešu izcelsmes aktrises Agates Mucenieces laulība.

Pāvels Prilučnijs vairs nav kopār ar seriāla "Tētuka meitiņas" aktrisi Miroslavu Karpoviču, ar kuru viņu saistīja attiecības pēc šķiršanās no Mucenieces, vēsta "Lenta.ru".

Kāds aktierim pietuvināts avots, saglabājot anonimitiāti, paudis, ka Prilučnijs cerot atgriezties pie bijušās sievas un abu kopīgo bērnu mātes, taču nezinot, kā to izdarīt.

Krievu tabloīdiem zināms, ka Karpoviča pārdzīvojot attiecību beigas. Iepriekš izskanēja runas, ka Karpoviča un Prilučnijs pat pošas kāzām – viņa bija ievākusies Prilučnija savrupnamā Piemaskavā, abi ceļoja un atpūtās Krimā kopā ar Mucenieces bērniem. Paparaci uzņemtie foto liecināja, ka Karpovičai izdevies nodibināt jaukas attiecības ar Miu un Timofeju. Tik krass pāvērsiens sākumā satracinājis Mucenieci, tomēr vēlāk viņa pieņēmusi bijušā vīra mīļāko.

Nu Prilučnijs no Karpovičas šķīries. Prilučnija kolēģi nopludinājuši informāciju, ka Piemaskavas savrupnams izlikts pārdošanā. To Prilučnijs un Muceniece iegādājās laulības laikā, bet pēc šķiršanās nams palika vīrieša īpašumā, turklāt par to vēl bija jāatmaksā aizņēmums bankā.

Jau vēstīts, ka Mucenieces un Prilučnija laulība deviņu gadu laikā gāja kā pa viļņiem, abiem vairākas reizes pašķiroties. Aprīlī aktrise publiski vēstīja par vīra alkoholismu un vardarbību. Jūnijā abu laulība tika oficiāli šķirta, pārim spējot vienoties par īpašumu un bērnu audzināšanas jautājumiem.