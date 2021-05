Princis Harijs televīzijā atkal kritizē savu ģimeni

Lielbritānijas princis Harijs jaunā dokumentālu pārraižu ciklā, kas klajā nāk piektdien, no jauna kritizē savu ģimeni, pārmetot, ka ģimene ignorējusi smago garīgo situāciju, kādā nonācis viņš un dzīvesbiedre Megana Mārkla.

"Es domāju, ka mana ģimene palīdzēs, bet katrs vaicājums, lūgums, brīdinājums sastapa pilnīgu klusumu, pilnīgu noraidījumu," apgalvo Harijs, izsakoties par sievas depresiju pēc dēla Ārčija nākšanas pasaulē.

Harijs un Megana jau iepriekš izteikušies par smago garīgo situāciju, bet Megana apgalvojusi, ka 2019.gadā viņai bijušas domas pa pašnāvību.

Straumēšanas platformas "Apple+" pārraižu ciklā "The Me You Can't See" ("Tas es, kuru jūs nevarat redzēt"), kuru Harijs producējis kopā ar amerikāņu televīzijas zvaigzni Opru Vinfriju, princis stāsta, ka viņam bijis kauns vērsties pie savas ģimenes.

"[Es] zināju, ka nesaņemšu no savas ģimenes to, kas man ir nepieciešams," pauž Harijs.

Pārraižu cikla galvenais fokuss vērsts uz garīgās veselības jautājumiem, un jaunas šokējošas apsūdzības tajā nav gaidāmas.

Pārraidēs Harijs pauž pārmetumu tēvam princim Čārlzam, kas jau iepriekš ticis kritizēts par vienaldzīgo izturēšanos pret bērniem.

Kā jaunajā projektā atminas Harijs, tēvs viņam un brālim Viljamam sacījis: "Tā tas bija man, un tā tas būs jums."

Tomēr Harijs šādai nostājai tagad nepiekrīt.

"Tam nav jēgas. Tikai tāpēc, ka tu cieti, tas nenozīmē, ka arī taviem bēriem ir jācieš," skaidro princis.

"Patiesībā būtu jābūt otrādi. Ja tu esi cietis, dari visu, lai gādātu - lai arī kāda negatīva pieredze tev ir bijusi, tu vari panākt, ka ar taviem bērniem viss notiek pareizi."

Pēc martā pārraidītās televīzijas intervijas, kurā Megana un Harijs karaļnamu apsūdzēja rasismā, Harijs ar Čārlzu runājis vairākkārt, vēsta britu mediji.

Tomēr attiecības tēva un dēla starpā saglabājas saspringtas.

Vairumam britu par Hariju un Meganu ir negatīvs viedoklis, liecina pētījumu centra "YouGov" nesen veiktā sabiedriskās domas aptauja. Prinča Čārlza popularitāte strauji kāpusi.

Harijs un Megana ir oficiāli partraukuši pildīt britu karaliskās ģimenes locekļu pienākumus. Viņi dzīvo ASV Kalifornijas štatā.