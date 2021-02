Princis Harijs un Megana gaida otro bērnu

Meganas Mārklas runasvīrs apstiprinājis: Saseksas hercogiene ir otrā mazuļa gaidībās, ziņo BBC.

Saseksas hercogu pāris ir otrā mazuļa gaidībās, Megana ir stāvoklī, un mazais Ārčijs būs vecākais brālis, vēsta britu prese. "Mēs varam apstiprināt šīs ziņas, hercogi ir ļoti priecīgi, ka gaida otro bērnu," paudis Meganas sabiedrisko attiecību speciālists.

Princis Harijs kopā ar Meganu un mazo Ārčiju nu jau ilgāku laiku dzīvo Kalifornijā, jo no oficiālajiem britu karaļnama pienākumiem abi attālinājušies.

Meganas un Harija draugs, fotogrāfs Misans Harimans, nofotografējis topošos vecākus un svētdienas vakarā tvītoja: "Mega, es biju klāt tavās kāzās kā aculiecinieks jūsu stāsta sākumam, esmu pagodināts iemūžināt arī to, kā tas aug tālāk."

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9