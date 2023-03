Princis Harijs un Megana saņēmuši ielūgumu uz Čārlza kronēšanu

Neraugoties uz skandālu virkni, Saseksas hercogi princis Harijs un Megana tomēr ir ielūgti uz karaļa Čārlza kronēšanas ceremoniju 6. maijā. Vai viņi ieradīsies, nav zināms, jo tieši tajā datumā ir dzimšanas diena Harija un Meganas dēlam Ārčijam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neskatoties uz saspringtajām attiecībām ģimenē, princis Harijs un Megana ir ielūgti uz Harija tēva karaļa Čārlza kronēšanu. To medijam "The Sunday Times" apstiprinājis hercogu pāra pārstāvis: "Varu apliecināt, ka hercogs nesen saņēmis e-pastu no Viņa Majestātes biroja saistībā ar kronēšanu. Tūlītēju lēmumu par to, vai hercogs un hercogiene piedalīsies, mēs šobrīd neatklāsim," pausts preses pārstāvja vēstījumā.

Bekingemas pils pagaidām nav sniegusi plašāku komentāru par ielūgumu. Tabloīds "Mail Online" ziņo, ka Saseksas hercogiem atļauts apmesties Frogmoras kotedžā, ja viņi ielūgumu uz kronēšanu pieņems.

Harija un Meganas fani uzskata, ka situācija ir kutelīga, jo tieši 6. maijā ASV dzīvojošā pāra dēls Ārčijs svinēs savu ceturto dzimšanas dienu un pāris, iespējams, izvēlēsies palikt mājās ar savu bērnu, nevis braukt pāri jūrām sveikt karali.

Jau vēstījām, ka ar karaļa Čārlza lēmumu Harijs un Megana palūgti izvākties no Frogmoras kotedžas - vienīgā Saseksas hercogiem piederošā īpašuma Anglijā. Tagad nams tiek piedāvāts Jorkas hercogam Edrjū, bet Harijam un Meganai pilnībā jāizvācas.