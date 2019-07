Privāti kadri: Erotisko dižpārdokļu autore Račko Grieķijā atzīmē kāzu jubileju

View this post on Instagram

Pirms septiņiem gadiem man reizēm bija grūti noticēt, ka viņš spēj mani tik ļoti mīlēt. Tagad reizēm ir grūti noticēt, ka viņš joprojām mīl mani tikpat ļoti kā pirms septiņiem gadiem. Mans vīrs, mana mūra siena un iemesls, kāpēc es joprojām ticu mīlestībai ❤ #7thweddinganniversary #isaidyes

