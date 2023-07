Publiskots pāragri mirušās Līzas Marijas Preslijas autopsijas slēdziens

Rokenrola karaļa Elvisa Preslija un skaistules Priscillas Preslijas vienīgais bērns – meita Līza Marija Preslija – 12. janvārī tika aizsaukta mūžībā. Pusgadu pēc viņas nāves publiskots autopsijas slēdziens. Tajā lasāms, ka Preslijas nāve iestājusies no komplikācijām pēc bariatrijas operācijas, un viņas ķermenī atrastas arī opioīdu pēdas, ziņo BBC.

Līza Marija Preslija 54 gadu vecumā pēkšņi mirusi no sirdsdarbības apstāšanās, ko veicināja tievās zarnas aizsprostojums. To bija izraisījusi nelāga blakne pēc svara samazināšanas jeb bariatrijas operācijas. Zarnu aizsprostojumu veidojuši saaugumi tievajā zarnā, kas attīstījušies pēc tam, kad viņa veikusi kuņģa samazināšanu. Operācija notikusi jau pirms daudziem gadiem.

Nāves brīdī viņas asinīs bijuši arī opioīdi. Toksikoloģiskā izpētes rezultāti liecina, ka Preslijas asinīs bijis "terapeitisks" oksikodona līmenis, atrasts arī opioīds buprenorfīns, ko lieto opioīdu atkarības ārstēšanai. Tāpat viņas ķermenī atrastas arī kvetiapīna pēdas. Vienlaikus viņas urīnā šīs vielas nav uzietas. Nāves dienā– viņa nomira savās mājās – netika atrasti nekādi narkotiku lietošanas piederumi.

Autopsijas ziņojumā apstiprināts, ka Preslijai dažus mēnešus pirms nāves tikusi veikta kosmētiska procedūra, pēc kuras viņai izrakstīti medikamenti, taču viņa zāles lietojusi pavirši – te aizmirsusi, te atkal atcerējusies tos lietot. Ziņojumā arī teikts, ka zvaigznei bijusi "gara alkohola un narkotiku lietošanas vēsture".

"Delfi" jau vēstīja, ka dziedātājai 12. janvārī apstājās sirds. Lai gan ārstiem izdevās viņu reanimēt, Līza Marija Preslija pēc tam Losandželosas slimnīcā nomira.

Savas dzīves laikā Līza Marija Preslija lielākoties mediju virsrakstos nonāca savas privātās dzīves dēļ – bija gan narkotiku skandāli, gan mīlas likstas. Preslija nereti tika uzskatīta par vieglprātīgu dāmu, piemēram, viņas laulība ar aktieri Nikolasu Keidžu ilga tikai četrus mēnešus, taču faktiskā šķiršanās aizņēma gandrīz divus gadus. Divu gadu laulība viņu saistīja arī ar mūziķi Maiklu Džeksonu. Savu tābrīža sievu viņš iemūžināja klipā vienā no skaistākajām balādēm "You are not alone".

Kopumā Preslija bija precējusies četras reizes un viņa laida pasaulē četrus bērnus. Viens no viņiem – vienīgais dēls – 2020. gadā pats sev atņēma dzīvību. Trīs meitas tagad dzīvo kopā ar vecmāmiņu Priscillu.