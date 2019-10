Radio zvaigzne Maija Rozīte-Krištopane kļuvusi par kiberblēžu upuri

View this post on Instagram

dienas ir dažādas. ir labākas, ir ne tik labas, un ir tādas, kas vienkārši atstāj “uz pauzes”. nē, nu, visi dzīvi un veseli, tpfu tpfu tpfu... bet šodien ap 14 dienā ar mani notika, kas tāds, kam nemaz nenojautu, cik negatava biju. kļuvu par kiberblēžu upuri. uzlauza manus kontus, izvandīja manus datus un privātu informāciju... uuun pārņēma manu @instagram līdzšinējo profilu @maijarozite , kam zaudēju pieeju. un attiecīgi tagad mani no šā gada janvāra sapulcētie 13,7 tūkstoši sekotāju nozagti un acīmredzot pārdoti tālāk... un viss saturs, kurā ar jums esmu dalījusies šajos mēnešos, aizgājis nebūtībā (ja ne kādos neceļos)... nav jau tā, ka tā būtu visa dzīve, nav jau tā, ka kāda dzīvība tagad būtu apdraudēta. tomēr sajūta ir neapskaužama.... ir vilšanās, ir neizpratne, ir skumjas, ir riebums un dusmas, ir nožēla... vārdusakot diezgan pilna ne to patīkamāko emociju gamma... ~~~~~~ tomēr cenšos arī uz šo atgadījumu paraudzīties filosofiski, un uztvert to kā vienu ļoooti labu (kaut sāpīgu) mācību. patiesībā tagad uz savas ādas “izbaudot” mūsdienu noziedzības aktuālās tendences, saprotu, ka tas ir arī mans pienākums stāstīt par savu pieredzi - tālab, lai ar jums tā nenotiktu! stay tuned and stay safe!! ♥️ #ivebeenhacked

