Radiodīdžejs Alekss Dubass no Maskavas pārcēlies uz Rīgu

Alekss Dubass, kurš kādreiz strādāja radiostacijā SWH+, bet nu jau daudzus gadus dzīvoja un strādāja Maskavā, no Krievijas atbraucis atpakaļ Latvijā. Šādu lēmumu Dubass pieņēmis pēc tam, kad zaudējis darbu radio, šonedēļ raksta žurnāls "Privātā Dzīve".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas pilsonis Alekss Dubass kopā ar sievu, psihoterapeiti Larisu Kondratjevu atgriezušies Rīgā – pilsētā, kur abi uzauguši. Dubass Maskavā strādājis valsts TV kanālā "Kultūra" un radiostacijā "Sudraba lietus", bet to slēdza kara otrajā dienā. Iemesls: Dubasa kolēģi ēterā karu nosauca par karu, nevis "militāro specoperāciju". Pēc tam, kad tika slēgta viņa radiostacija, Dubass pieņēmis lēmumu braukt atpakaļ uz Latviju.

"Privātā Dzīve" dīdžeju sastapa sestdienā, mītiņā pret karu, kad Rīgas ielās izgāja vairāki desmiti tūkstoši cilvēku. Dubass pavēstīja, ka ir šokā par notiekošo Krievijā, turklāt "ar katru gadu mākoņi sabiezēja arvien vairāk".

"Tas ir šausmīgi, kas notiek! Ja es Latvijā jums saku "karam nē!", viss ir normāli. Taču, ja Krievijā to pateiksi, tevi iesēdinās kamerā un sitīs," stāsta Dubass un atklāj, ka vairāki viņa draugi arī aizbraukuši no Krievijas, bet pa to laiku kaimiņi uz viņu durvīm uzpūtuši Z burtu.

Dubasa sieva Larisa šobrīd palīdz Ukrainas bēgļiem psiholoģiski. Dīdžejs skaidro, ka palīdzība būs nepieciešama arī Krievijas iedzīvotājiem, kas tagad uz laiku pametuši savas mājas un saskaras ar nenoteiktību un bailēm no rusofobijas.