Raibi foto: Kā pašmāju slavenības Latvijas simtgadi godināja

Daudz laimes, Latvija! 100 ir īpašs skaitlis, lai atskatītos uz paveikto un cerīgi raudzītos nākotnē. Tāpēc novēlu izbaudīt šos svētkus un paturēt prātā, ka Latvija - tie esam mēs paši, tāpēc katrs labais darbs sava dārziņa uzlabošanā ir arī labs darbs valsts labklājības celšanā! 🇱🇻 ••• Happy centenary to my Latvia 🇱🇻! Even thought we’re a small country we sure have had so many things to be proud of during these 100 years! Things that have made the world know of who we are and how talented & hard working we are! I’m so proud to be a Latvian! #LV100

A post shared by Mairis Briedis (@mairisbriedis) on Nov 18, 2018 at 5:19am PST