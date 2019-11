Raibi foto: Kā valsts svētkus svinēja slaveni latvieši

View this post on Instagram

🇱🇻Daudz laimes, mana Latvija! Tu esi, būsi un vienmēr esi bijusi manas mājas, kur mammas virtuves krāsniņa smaržo un silda, kā nekur citur! 🇬🇧Happy birthday Latvia! You are, you will and always have been my home, where my mom's kitchen oven smells and heats, like nowhere else! #latvija🇱🇻 #manalatvija #latvijai101 #daudzlaimes #manasmājaslatvija #latvia #101 #mycountry #proudtobelatvian #singer #musicians #esdziedasupartevitevuzeme #proudofwhoiam #samantatina #ilovemylife #ilovemyjob❤️ #lovelatvia

A post shared by Samanta Tīna Official (@samantatina) on Nov 18, 2019 at 11:06am PST