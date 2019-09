Raivis Vidzis kļuvis par tēvu pirmdzimtajam dēlam

View this post on Instagram

Līdz šim es tiešām nezināju kas ir laime! Es ticu, ka katrs mazulītis izvēlas pats sev vecākus un es priecājos, ka Tu dēliņ izvēlējies tieši mūs. 💙 Lai arī daudzām mammām pēc dzemdībām nāk virsū panika, ka neko nevaram, bet es lepojos ar mūsu tēti, pat ļoti💙 Tā mīlestība no pirmā acu skatiena, kas var būt vel skaistāks. Tik ļoti mīlu savu ģimeni💕 #10.09.2019

