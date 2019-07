Ralfs Eilands un Kaspars Breidaks viens otru publiski iznerro

Mūziķis Ralfs Eilands un Radio SWH rīta šova "Tik Tik Tik" vadītājs Kaspars Breidaks ir labi draugi un labprāt publiski viens otru izaicina uz dažādām ēverģēlībām. Šonedēļ abi atraktīvie puiši atkal viens otru izāzējuši.

Breidaks un Eilands jau agrāk publiski izaicinājuši viens otru izpildīt kādu uzdevumu, piesolot par to prāvu naudas summiņu. Otrdien, 2. jūlijā, Ralfs tviterī uzrunājis savu draugu un devis viņam uzdevumu.

"Manuprāt, tev tāda mierīga dzīve tagad, tāpēc...100 eiro no manis, ja šīs dienas laikā ievietosi te, "Facebook" un "Instagram" video ar sevi dziedam šo dziesmu. Vārdus var lasīt no lapas. Vēlu veiksmi," vēstījis Eilands, savu tvītu papildinot ar "Sixpence None The Richer" saldi romantisko dziesmu "Kiss Me".

Neilgi pirms pusnakts Breidaks sociālajos tīklos publiskojis video, kurā sirsnīgi izpilda Eilanda uzdoto dziesmu, tādējādi nopelnot 100 eiro. Tiesa, viņš arī pie viena apliecinājis mūžsenās latviešu parunas par nebūšanu pirmoreiz ar pīpi uz jumta patiesumu.

Hei, @KBreidaks! Manuprāt, Tev tāda mierīga dzīve tagad, tāpēc... 100EUR no manis, ja šīs dienas laikā ievietosi te, facebook un Instagram video ar sevi dziedam šo dziesmu. Vārdus var lasīt no lapas. Vēlu veiksmi! https://t.co/keCPxvDcXq — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) July 2, 2019

Breidaks vienā piegājienā nošāvis divus zaķus – ne tikai izpildījis izaicinājumu, bet pie viena ar savu performani Eilandu pieteicis mūzikas konkursiem.

"Gaidi atbildi no Armēnijas. Pieteicos ar tavu vārdu diviem konkursiem. Viens no tiem – "Joxovrdakan ergich"," vēstījis Breidaks.

Eilandam par drauga atjautību atlicis vien noņemt cepuri viņa priekšā. "Visu cieņu! Breidaks nenoraustījās un nodziedāja "Kiss Me". Brīnišķīgi! Un paldies, ka nepieteici mani konkursam Afganistānā," vēlāk tviterī vēstījis Eilands.