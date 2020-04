Renārs Zeltiņš atklāj, kā bildinājis mīļoto Ievu

View this post on Instagram

Pirms 4 gadiem, tieši 1.aprīlī, Tokijas lielākajā sakuras dārzā es bildināju savu Ievu. Tas bija neaptverami skaisti. Sapņa un vīzijas piepildījums. Ieva man teica jā un vēlāk jau ejot ārā no parka, es apstājos un teicu:" Ieva, April April. Šis bija slepens izjokošanas projekts, lai noskaidrotu cik ātrā laikā man izdotos bildināt meiteni. Paldies, tas arī viss, atdod lūdzu gredzenu." Uz brīdi, uz pavisam mazu brīdi es saredzēju Ievas acu zīlītēs trauksmi un noticēšanu man. Tas bija nekrietns un ļauns joks, bet tas nebūtu es, ja es nepamēģinātu nedaudz pakacināt jauno līgaviņu😂😂😂 Bet ja nopietni, tajā dienā es ieguvu savu labāko draugu, dvēseles partneri, gādīgu sievu un kā izrādās atbildīgu mammu mūsu meitai. Mēs dzīvojam dēļ tādiem mirkļiem, kas šobrīd liek saprast un novērtēt - kas ir svarīgākais dzīvē.

