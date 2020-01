Roberts Putnis Vācijā apprecējies ar mīļoto vīrieti

View this post on Instagram

Tieši pēc desmit gadiem reģistrētā partnerībā laime no šodienas būt pilnvērtīgā laulībā ar @mrkvs. To, protams, pavada rūgtums, ka cita valsts dod lielāku tiesisko aizsardzību par man tik mīļo Latviju.

A post shared by Roberts Putnis (@robertsputnis) on Jan 13, 2020 at 5:52am PST