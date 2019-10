Romantiski foto: Obamu pāris svin 27. kāzu jubileju

Amerikas Savienoto Valstu 44. prezidents Baraks Obama un viņa laulātā draudzene Mišela Obama šonedēļ atzīmēja skaistus svētkus – pāris svinēja 27. kāzu jubileju. Par godu šim īpašajam notikumam publiskoti romantiski ģimenes privātā arhīva foto.

Baraks un viņa sieva tiek dēvēti par vienu no visu laiku saticīgākajiem ASV pirmajiem pāriem, un to, ka abu jūtas izturējušas laika pārbaudi, apliecina arī mīlestības pilnie vārdi, ko viņi viens otram veltījuši publiskajos apsveikumos.

"Kā reiz "bītli" teica: ar laiku kļūst tikai labāk," bildi, kurā viņš vēro saulrietu kopā ar sievu, parakstījis Obama.

Arī Mišela vīram veltījusi sirsnīgus vārdus.

"Pirms 27 gadiem šis puisis man apsolīja dzīvi pilnu ar piedzīvojumiem. Es teiktu, ka viņš to izpildīja," vēstījusi Obamas sieva, piebilstot, ka viņiem ar vīru priekšā ir nākamā dzīves nodaļa, kurā bērni jau izauguši un pametuši ģimenes ligzdiņu un viņiem gaidāmi jauni atklājumi, "nezaudējot maģiju, kas tik daudzus gadus atpakaļ mūs saveda kopā".

Baraks un Mišela pēc trīs gadu ilgas draudzības gredzenus mija 1992. gada 3. oktobrī. Abi iepazinās Čikāgā. Pārim ir divas meitas.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack. pic.twitter.com/ZKhvQGEo0B