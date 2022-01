Sandis Ozoliņš apprecējies un sagaidījis trešo dēlu

34 gadus vecā modele Ina Avlaševica sociālajā tīklā "Facebook" pavēstījusi par savu jauno statusu – pēc piecu gadu draudzības viņa izgājusi par sievu pie leģendārā hokejista Sanda Ozoliņa.

Iepriekš zināma kā Ina Avlaševica, nu viņa godājama par Inu Ozoliņu. Par laulību faktu Ozoliņa kundze pavēstīja feisbukā 31. decembra vakarā.

Novembra izskaņā Ina un Sandis Ozoliņi kļuva par vecākiem puisēnam, kuru nosauca par Oliveru. "Jā, viņš ir iemesls apdāvinātai laimes sajūtai, beznosacījuma mīlestībai, mūsu iekšējam dzinulim... ticībai tik brīnumainai [..] Prieka lādiņš, jauna atbildība mammai, tētim, māsai," par mazuli sacīja sieviete.

Jaundzimušais ir Sanda Ozoliņa trešais dēls – hokejistam ir divi jau pieauguši dēli Roberts un Kristofers no pirmās laulības ar Sandru Ozoliņu; puiši uzauguši Amerikā. Savukārt Inai Olivers ir otrais bērns, viņa audzina arī meitu, septiņus gadus veco Vivjenu, kura nāca pasaulē Inas attiecībās ar būvuzņēmēju Aināru Pauniņu.

To, ka Ozoliņš labprāt gribētu vēl vienu bērnu, viņš atklāja žurnālam "Santa" 2018. gadā, toreiz vēl neatklājot, ka ir attiecībās ar Avlaševicu.

"Personīgajā dzīvē nevarēju būt kādam etalons un pats sev uz pleca uzsist: "Jā, Sandi, malacis!" Zinu, ko noteikti vēl gribētu, – lai augstākais spēks vai Dievs, kā nu kurš to sauc, man ļautu vēlreiz izbaudīt ģimeni. Tā, kā es to saprotu. Un lai šajā ģimenē būtu arī bērniņš. Un lai es varu viņu izaudzināt par labu, iejūtīgu, izpalīdzīgu cilvēku. Tas, protams, nenozīmē, ka mani jau pieaugušie dēli tādi nav. Bet mana personīgā piedalīšanās šajā procesā, laiks un uzmanība – to es gribētu piedzīvot," toreiz intervijā teica Ozoliņš.

Uz delikāto piebildi, ka Ozoliņam savā vecumā, domājot par bērnu, jāizvēlas ne gluži viņa vienaudze, sportists atbildējis, ka "tā jūs sakāt, bet tas nav obligāti". Ozoliņš lika noprast, ka vecuma starpībai starp sievieti un vīrieti viņš nepiešķir lielu nozīmi. Viņaprāt, viss ir atkarīgs no katra cilvēka brieduma pakāpes.

"Katram cilvēkam ir savs brieduma periods. Man, piemēram, šķiet, ka es joprojām esmu nenobriedis vīrietis. Esmu aizkavējies par gadiem desmit. Gribētos teikt, ka savā psiholoģiskajā briedumā esmu 35 gadus vecs. Bet, turpinot tēmu, nav tādu noteikumu, kurā vecumā ko var un ko nevar darīt. Toties var atrast vidusceļu un vienojošo. Un, teiksim tā, var arī nedaudz paciest un pieciest," piebildis hokejists.

Atgādinām, ka 2010. gadā pašmāju medijos izplatījās ziņas, ka pēc vairāk nekā desmit gadu ilgas kopdzīves tiek šķirta Sanda un viņas sievas Sandras laulība, kurā dzimuši divi dēli. Tajā pašā gadā sportists saviesīgus pasākumus sāka apmeklēt kopā ar bijušo TV raidījumu vadītāju Annu Lieckalniņu. 2012. gadā Sandis un Anna pat paziņoja par saderināšanos, bet jau nākamā gada izskaņā šī daudz apspriestā savienība pajuka.

Savukārt 2014. gadā pašmāju prese vēstīja, ka Ozoliņš uzsācis attiecības ar par viņu krietni vien jaunāko modeli Samantu Priedīti, bet vēlāk arī šīs attiecības izjuka. Ozoliņa sievai Inai ar vīru ir 20 gadu vecuma atšķirība.