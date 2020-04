Saseksas hercogi pārtrauc sadarbību ar četriem ietekmīgiem britu tabloīdiem

Lielbritānijas princis Harijs un viņa kundze Megana pirmdien četru mediju galvenajiem redaktoriem nosūtījuši paziņojumu par tālākas sadarbības pārtraukšanu.

Saseksas hercogu pāris jau iepriekš bija savā "melnajā sarakstā" iekļāvuši četrus tabloīdus – "The Sun", "The Daily Mail", "The Express" un "Daily Mirror".

Tagad sadarbība ar tiem pārtraukta pilnībā, pirmdien vēsta raidorganizācija BBC.

Šo preses izdevumu un interneta platformu redaktoriem nosūtīts paziņojums par attiecību pārtraukšanu. Tas nozīmē, ka Saseksas hercogi turpmāk neatbildēs šo mediju korespondentu uzdotajiem jautājumiem. "Nulle iesaistes," teikts Harija un Meganas vēstulē.

Pāris skaidro, ka šie četri mediji izsenis izcēlušies ar klikšķu medīšanu un baumu izplatīšanu.

"Saseksas hercogs un hercogiene pieredzējuši to, kā cilvēkiem, kurus viņi labi pazīst, kā arī pilnīgiem svešiniekiem, dzīves tiek totāli izpostītas bez jebkāda nopietna iemesla, kā vien tālab, ka piedauzīgas baumas sekmē reklāmas ieņēmumus," teikts vēstules fragmentā.

Vienlaikus hercogu pāris uzsver, ka ignorēšana turpmāk attieksies tikai uz šiem četriem medijiem, nevis visiem medijiem kopumā. Harijs un Megana noskaņoti arī tālāk sadarboties ar žurnālistiem un izdevumiem visā pasaulē.

"Delfi" jau vēstīja, ka šī gada sākumā princis Harijs un Megana paziņoja, ka turpmāk vairs nebūs Lielbritānijas karaļnama amatpersonas. Pāris kopā ar dēlu Ārčiju ir pārcēlušies uz Malibu, kur nupat iegādāts savrupnams. Plašais īpašums nopirkts no Holivudas aktiera Mela Gibsona, darījuma cena bija ap 15 miljoniem ASV dolāru.