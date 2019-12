Seksa skandāls britu karaļnamā: pār princi Endrjū krīt aizdomu ēna

Skandāla epicentrā jau vairākas nedēļas gozējas Lielbritānijas karalienes Elizabetes II dēls princis Endrjū, kurš pazīstams arī kā Jorkas hercogs. Viņa vārds tiek saistīts ar seksuālos noziegumos un pedofīlijā apsūdzēto amerikāņu finansistu Džefriju Epstīnu, kurš šogad augustā cietumā izdarīja pašnāvību.

Epstīns tika arestēts šī gada jūlija sākumā. Viņu apsūdzēja par nepilngadīgu personu seksuālo pakalpojumu tirgošanu laika posmā no 2002. līdz 2005. gadam. Šīs apsūdzības galvenokārt bija balstītas uz amerikānietes Virdžīnijas Džufrē, pazīstamas arī kā Virdžīnijas Robertsas, liecībām. Sieviete apgalvoja, ka viņa esot bijusi Epstīna seksa verdzene.

Sieviete apgalvoja, ka viņai piespiedu kārtā bija nācies sniegt seksuālus pakalpojumus vairākiem ietekmīgiem un zināmiem Epstīna draugiem, tostarp arī princim Endrjū. Tiesa, viņš šīs apsūdzības kategoriski noliedzis.

Tas gan nav noslēpums, ka princi Endrjū ar amerikāņu finansistu savulaik vienoja cieša draudzība. Sabiedrībā nerimstošā sašutuma dēļ viņš pat pagājušomēnes atkāpās no valstisko pienākumu pildīšanas.

Lai gan publiskajā telpā pirms kāda laika parādījās fotogrāfija (raksta titulbildē), kurā karalienes dēls 2001. gadā Londonā iemūžināts kopā ar tobrīd 17 gadus veco Virdžīniju, gan pats Endrjū, gan arī Bekingemas pils stingri noliedz apsūdzības. Turklāt princis arī publiski apšaubījis bildes autentiskumu un pat apgalvojis, ka neatminas tikšanos ar Džufrē.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Virdžīnija nesen sniegusi savu pirmo interviju britu medijiem. Sarunā ar raidsabiedrību BBC, kas tika translēta pirmdien, 2. decembrī, viņa izklāstījusi savu versiju par sakaru ar Endrjū un norādījusi, ka "viņš zina, kas notika, un es zinu, kas notika, un tikai viens no mums saka taisnību, un es zinu, ka tā esmu es".

Džufrē intervijā stāstījusi, ka 2001. gadā Epstīns viņu paņēmis līdzi uz Londonu. Tobrīd nepilngadīgā sieviete kopā ar Epstīnu, viņa tā brīža draudzeni, britu sabiedrības dāmu Gisleinu Maksvelu un princi Endrjū devusies uz naktsklubu "Tramp".

Kompānija esot atpūtusies VIP sektorā, kur Endrjū Virdžīnijai pasūtījis vodku un licis, lai viņa padejo. Kad kompānija devusies prom, Epstīna draudzene Gisleina Maksvela Virdžīnijai mašīnā esot devusi norādījumus "izdarīt Endrjū to pašu, ko tu dari Džefrijam". "Tas man izraisīja nelabumu," intervijā BBC sacījusi sieviete.

Kā atklājusi Virdžīnija, viņai ar princi Endrjū tovakar Maksvelas mājās Londonā esot bijis sekss. "Viņš nebija nejauks vai tamlīdzīgi, bet viņš pēc tam vienkārši piecēlās, pateica paldies un izgāja no istabas," atmiņās dalījusies sieviete.

Kā norādījusi Virdžīnija, viņai ir apnikušas Endrjū pretrunīgās atrunas, ka viņš neatceroties abu tikšanos, kā arī absurdie apgalvojumi, ka bilde, kurā abi ir redzami kopā, ir viltojums. Jāatzīmē, ka fotogrāfijā redzams ne tikai princis un Virdžīnija, bet arī iepriekš minētā Maksvela, kuras namā, kā apgalvo sieviete, viņai 2001. gadā bijis sekss ar Endrjū.

"Es to nebiju gaidījusi no karaliskās ģimenes pārstāvja. Es to negaidīju no kāda, kuram cilvēki vēlas līdzināties un kuru apbrīno karaliskajā ģimenē," piebildusi Virdžīnija.

