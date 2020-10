Skaistule, daudzbērnu māte un miljonāre: Kimai Kardašjanai – 40

21. oktobrī pasaulē zināmā šovu zvaigzne, uzņēmēja, skaistule un influencere Kima Kardašjana svin 40 gadu jubileju.

Kima nākusi pasaulē turīgā ģimenē. Viņas tēvs Roberts, kurš nomira 2003. gadā, savulaik bija veiksmīgs biznesmenis un ietekmīgs advokāts. Savukārt Kardašjanas māmiņa Kristena vienkārši ir smuka, un grūti nepamanīt, ka meita labos gēnus pārmantojusi no viņas.

Kimas spožums un slava aizsākās tālajā 2007. gadā, kad atklātībā nonāca viņas un repera Ray J seksa video. Līdz tam viņa zināmās aprindās bija pazīstama vien kā miljonu mantinieces Parisas Hiltones draudzene un personīgā ģērbēja, ar kuru blondā daiļava nereti kopā apmeklēja saviesīgus burziņus.

Skandalozais video Kardašjanas dzīvi apgrieza kājām gaisā. Zibenīgā ātrumā viņa kļuva par vienu no apspriestākajām sievietēm ASV, un daiļavai tas tīri labi patika. Kima darīja visu iespējamo, lai pasaule neaizmirstu viņas vārdu, un centieni atmaksājās - drīz vien kanālā "E!" sāka demonstrēt realitātes šovu par Kardašjanu ģimeni.

Šovs "Keeping Up With The Kardashians", kurā kopā ar Kimu filmējās viņas māsas Hloja un Kortnija, kā arī pusmāsas Kailija un Kendela Dženneras, mamma Kristena un patēvs Brūss Dženners, kurš pēc dzimuma maiņas operācijas nu jau vairākus gadus dēvējams par Ketlīnu, iemantoja milzīgu popularitāti. Taču nesen pieņemts lēmums to vairs nefilmēt.

Viens no Kimas neizmērojamās slavas iemesliem un ļaužu lielās intereses objektiem ir viņas brangais dupsis, kurš tiek dēvēts par vienu no smukājajiem un pašiem seksīgākajiem visā plašajā pasaulē. Kardašjana to ņēmusi vērā un vienmēr cenšas šo savu trumpi īpaši izcelt ar apspīlētiem un pikantiem tērpiem

Kopš brīža, kad pie pasaules šovbiznesa debesīm iemirdzējās Kimas vārds, viņas personīgā dzīve pieredzējusi gan kāpumus, gan kritumus Viņas laulība ar reperi Kanji Vestu gan šobrīd piedzīvo grūtus laikus – līdz pat runām par šķiršanos.

Pirms tam Kima bijusi precējusies divas reizes, un viņas otrā laulība ar NBA basketbolistu Krisu Hamfrīsu iegājusi vēsturē kā viena no īsākajām slavenību savienībām vēsturē. Ar Kanji Vestu viņa apprecējās 2014. gadā, šajā laulībā pasaulē nākuši četri bērni, no kuriem divi jaunākie – surogātmātes sarūpēti.