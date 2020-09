Skandāls Krievijas šovbiznesa aprindās: Tarzāns krāpis Natašu Koroļovu

View this post on Instagram

С 17 - ти летием нас! Это было,как вчера! Люблю тебя! @koroleva__star ❤❤❤ #тарзан #тарзаншоу #наташакоролева

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on Aug 21, 2020 at 12:18am PDT