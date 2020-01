Šovbiznesa zvaigznes sēro par Braienta pāragro nāvi

Svētdien, 26. janvārī, ziņu virsrakstus pāršalca traģiska vēsts – 41 gada vecumā helikoptera avārijā bojā gāja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Losandželosas "Lakers" leģenda Kobe Braients. Viņa nāve satriekusi miljoniem līdzjutēju visā pasaulē, un sociālos tīklus pārņēmušas sēras.

Jau vēstīts, ka Braienta privātais helikopters "Sikorsky S-76", kurā bez sportista atradās vel četri cilvēki, svētdien ap 10 pēc vietējā laika piedzīvoja avāriju kalnos netālu no Kalabasas pilsētas. Kad notikumu vietā ieradās glābēji, izdzīvojošo nebija. Varasiestādes apstiprinājušas piecu cilvēku bojāeju. Lidaparātā atradās arī Braienta 13 gadus vecā meita Džjanna.

Braienta nāve šokējusi pasauli, un gan sportisti, gan līdzjutēji, gan arī daudzi mūziķi, aktieri, modeles un citas šovbiznesa zvaigznes paudušas skumjas par notikušo.

Sociālos tīklus pāršalkuši piemiņas vārdi un līdzjūtības. "Mana sirds salūza gabaliņos, izdzirdot ziņas par šo neiedomājamo traģēdiju. Es pat nespēju iedomāties, kam cauri iet ģimenes. Kobe man un mums visiem nozīmēja ļoti daudz," tviterī vēstījusi popdziedātāja Teilore Svifta.

My heart is in pieces hearing the news of this unimaginable tragedy. I can’t fathom what the families are going through. Kobe meant so much to me and to us all. Sending my prayers, love, and endless condolences to Vanessa and the family and anyone who lost someone on that flight. — Taylor Swift (@taylorswift13) January 26, 2020

"Viņš bija lielisks, harismātisks un viens no visu laiku uzcītīgākajiem atlētiem, bet mani visvairāk iespaidoja tas, cik cieši viņš bija saistīts ar savām četrām meitām," vēstījis sportista draugs, populārais TV šovu vadītājs Džimmijs Kimmels.

"Tas nevar būt. Tu, Mamba, mani vienmēr iedrošināji," par basketbolista nāvi sērojis Kanādiešu izcelsmes dziedātājs Džastins Bībers.

Jāatzīmē, ka vien pāris stundas pēc traģiskās avārijas notika "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonija. Pēdējā mirklī tika mainīts tās atklāšanas scenārijs – pasākums iesākās ar īpašu veltījumu, ko izpildīja vakara vadītāja Ališa Kīza un "Boys II Men.

Arī daudzas citas zvaigznes vakara gaitā savos priekšnesumos pieminēja Braientu, izrādot viņam godu.

Starp tiem, kuri sociālajos tīklos publiski sērojuši par Braienta nāvi, minams gan bijušais ASV prezidents Baraks Obama, gan Kardašjanu ģimene, gan TV personība Elena Dedženeresa un mūziķis Džons Ledžends, kā arī vēl daudzi citi sabiedrībā zināmi cilvēki.

I cannot believe this is real. My god. Oh my god. — christine teigen (@chrissyteigen) January 26, 2020

My thoughts and prayers go out to the family and loved ones of @kobebryant Shocked and saddened to hear he has died in a helicopter accident. A man that transcends basketball and sport in general. One of the all time great athletes. #rip #nba #KobeByrant pic.twitter.com/IFYQa2MCoE — Wu Tang Clan (@WuTangClan) January 26, 2020

Like everyone, I’m stunned and saddened by the news about Kobe Bryant. My heart is broken for his wife and family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 26, 2020

This can’t be real 💔💔💔💔 there’s no way!!! My heart hurts — Khloé (@khloekardashian) January 26, 2020

I am hoping that the reports on Kobe Bryant are false.🥺 — William Shatner (@WilliamShatner) January 26, 2020

Just devastated to hear about #KobeBryant .💔An extraordinary athlete, and a genuinely kind, wonderful man. Sending love, prayers & compassion to his family. To his entire @NBA family as well. — Reese Witherspoon (@ReeseW) January 26, 2020

I'm so sad and stunned right now. In Staples Arena, where Kobe created so many memories for all of us, preparing to pay tribute to another brilliant man we lost too soon, Nipsey Hussle. Life can be so brutal and senseless sometimes. Hold on to your loved ones. We miss you, Kobe — John Legend (@johnlegend) January 26, 2020

He was great,charismatic & among the hardest-working athletes ever,but what impressed me most was how deeply-involved Kobe was with his 4 daughters. Pray for them, Vanessa, his parents & his fellow passengers' families on this sad and shocking day. We will never forget you Kobe — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) January 26, 2020