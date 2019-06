Spēles laikā Krievijā apzagta Jāņa Timmas komandas ģērbtuve

View this post on Instagram

🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘 Во время финальной игры сегодня этот человек ограбил нашу раздевалку . Деньги , Часы и очень ценные вещи для нас. Тот кто видел этого человека или знает его имя , фамилию тли местонахождение - пишите в Директ @khimkibasket .За ценную информацию вознаграждение .

