Timma un Sedokova publisko īpaši intīmu kopbildi

Жизнь каждый день напоминает нам, что у неё свои планы на все. Сегодня есть все, а завтра ничего... И, наверное, не стоит думать, что все решиться завтра, ведь завтра может и не быть.( Я большая и давно поняла, что если тебе не нравится, то нужно говорить это сегодня, а не когда будет случай. Если тебе плохо, нужно уходить, а не терпеть. А если хорошо, оставаться и не отпускать. Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол 🏀 Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня! Вперёд, @khimkibasket ! Сегодня будет сложная игра Химки-ЦСКА в @euroleague . Думаю, будет на МатчТВ. Смотрите вместе с нами ) И если будете кричать: «Янис, вперёд!», я не против 😂❤️ #Явсегдарядом

