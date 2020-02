Timmas sirdsdāma Anna Sedokova 'Himki' spēlē saplūcas ar rupekļiem

View this post on Instagram

Доброе утро ❤️ У меня вопрос. Как отвечать на грубость, наглость и хамство? Какие бы гадкие поступки не делали люди, я всегда исповедовала религию Kill em with kindness ) Ведь меня так научили. Я хорошая. Вернее, мне кажется, что я должна быть хорошей и милой. У меня 44 спасибо на квадратный метр и если любой человек рядом со мной уронит бумажку, я первая понесусь ее поднимать. Вчера на игре на наши места сели случайные люди. От них очень несло алкоголем, они вели себя агрессивно и были фанаты противоположной Команды. Я сидела одна, друзья ещё не подошли. «Не могли бы вы пожалуйста пересесть» - попросила я. «Когда захотим, тогда и пересядем» - понеслось мне в ответ. «Извините, но сейчас уже идут люди, пересядьте, пожалуйста». Я видела, как Янис на паркете волнуется, что рядом со мной чужие люди и не хотела его волновать перед игрой. И тут в ответ мне: «Ты слишком много на себя берёшь, я буду тут сидеть я сказал!!». И агрессивный хорошо выпивший мужик, начал кричать на меня и проявлять агрессию. Хорошо, что рядом оказался сотрудник клуба и я попросила его о помощи. Мужчины пересели. На несколько рядов выше и опять не на свои места и всю игру кричали какие-то грубости. А я что делала? Думаю, может они все таки хорошие ))))) Может, я не права и надо им чаю принести и тогда они расколдуются и станут хорошими. Как вы думаете, станут???

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Jan 31, 2020 at 11:25pm PST