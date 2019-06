Tīņu elks Bībers izaicina uz cīņu Tomu Krūzu

Ar skaļu paziņojumu pirmdien tviterī klajā nācis par tīņu elku dēvētais 25 gadus vecais kanādiešu dziedātājs Džastins Bībers – viņš publiski uz cīņu izaicinājis Holivudas spīdekli Tomu Krūzu.

Bībers Krūzu, kuram jūlijā apritēs 57 gadi, aicinājis kopā ar viņu doties tā dēvētajā astoņstūrī, kas ir cīņu šova "Ultimate Fighting Championship" (UFC) rings, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Es vēlos izaicināt Tomu Krūzu cīnīties astoņstūrī. Tom, ja tu nepieņemsi šo izaicinājumu, tu esi bailulis un nekad to neaizmirsīsi. Kurš ir gatavs likt likmes?" vīterojis Bībers.

Lieki piebilst, ka dziedātāja ieraksts tviterī izraisījis plašu ažiotāžu un pievērsis ne tikai pastiprinātu sabiedrības un mediju, bet arī cīņas profesionāļu uzmanību. Tikmēr Krūzs nekādu atbildi nav sniedzis.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?