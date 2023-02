Toreiz un tagad. Elegantajai pirmajai lēdijai Lilitai Zatlerei – 70!

24. februārī dzimšanas dienu svin Latvijas bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera kundze Lilita – viņai aprit 70 gadu. Dāma joprojām mirdz pašmāju sabiedrībā, regulāri dodoties uz dažādiem saviesīgiem kultūrs pasākumiem – visbiežāk kopā ar vīru, bet dažkārt arī viena. Zatlera kundze joprojām izskatās žilbinoši un ir tikpat eleganta kā valsts pirmās lēdijas gados.

Valdis Zatlers bija Latvijas prezidents no 2007. līdz 2011. gadam. Esot amatā, pāris nevairījās arī runāt par savu mīlasstāstu, kas turpinās vēl šobaltdien. Abi satikās jau briedumā, kad aiz muguras viena laulība un katram savi bērni, bet Zatleriem ir arī kopīgs dēls Kārlis. Zatleram kļūstot par valsts vadītāju, abi bija kopā pavadījuši jau 20 gadus. Eksprezidents ir trīs gadus jaunāks par kundzi.

Savulaik izvērstā intervijā žurnālam "Santa" abi atklāja, cik liktenīga bija abu saskatīšanās – tāda mīla gadoties tikai vienu reizi mūžā.

"Literatūrā to sauc - mīlestība no pirmā acu uzmetiena, un tā nevienā grāmatā nav līdz galam aprakstīta, jo ir notikums pats par sevi, nekas netiek analizēts, tā ir zemapziņa. Es ļāvos burvībai, ko dod mīlestība no pirmā acu uzmetiena," par to, kāpēc viņš izvēlējies tieši Lilitu par savu dzīvesbiedri, intervijā pirms 13 gadiem stāstījis Zatlers.

Arī Lilita atzinusies, ka viņā šis vīrietis atmodinājis ļoti spēcīgas sajūtas. "Patiesībā to trako, nenormālo mīlestību, ko jutu pret Valdi, pat negribētu vairs dzīvē piedzīvot. Man liekas, to var just tikai vienreiz, jo tas ir kaut kas tāds starp debesīm un zemi...

(..) Ticu, ka tas var būt tikai vienreiz mūžā. Dievs tādas izjūtas nevar dot divreiz. Var būt citādāk, mērenāk. Bet mīlestība kā augstākā svētlaime var būt tikai vienreiz mūžā. Pēc tam iestājas stabilitātes periods, un tad dzīvot laulībā laimīgi ir ļoti viegli," laulības noslēpumu atklājusi Lilita.

Uz jautājumu, kas viņai šajā vīrietī iepaticies, eksprezidenta kundze atzinusi, ka tā ir bijusi mīlestība, kas mēdzot būt akla. "Cilvēkam, kad viņš ir iemīlējies, liekas, ka otrs ir visskaistākais, visgudrākais, viņš neredz, viņš ir tievs vai resns, ar matiem vai pliku galvu," stāstījusi Zatlere, bet prezidents atzinis, ka viņu sievā "viss apmierina" un savu kundzi viņš pārtaisīt vai pārmācīt nevēloties.

Savu vārdu Zatlers ir turējis – izgājuši cauri dažādiem pārbaudījumiem, abi ir kopā arī šobrīd. Portāls "Delfi" Zatleru pāri pēdējoreiz satika Dailes teātra izrāda "Brands" pirmizrādē janvāra izskaņā.