Tramps sevi atveido kā Rokiju Balboa un krīt izsmieklā

Nevienu jau sen vairs nepārsteidz karikatūras un mēmes, kuru galvenais varonis ir ASV prezidents Donalds Tramps, bet šonedēļ politiskais līderis pats parūpējies par sevis kariķēšanu un samulsinājis daudzus – gan sabiedrību, gan arī medijus. Tramps tviterī nācis klajā ar bildi, kurā viņš savu galvu piemontējis filmu varoņa, boksera Rokija Balboa muskuļotajam ķermenim, un neviens īsti netiek gudrs, ko viņš ar to vēlējies pasaulei pateikt.

Tramps savas radošās izpausmes pagaidām nav komentējis. Kā norāda izdevums "The Guardian", prezidents kopā ar ģimeni šobrīd atrodas Floridā, kur "Mar-a-Lago" kompleksā atzīmēs Pateicības dienu. Zināms, ka tvīts publicēts laikā, kad politiķis bija devies spēlēt golfu.

Tā kā prezidents nav paskaidrojis, kāpēc savu galvu piemontējis aktiera Silvestra Stallones atveidotā tēla rumpim, ļaudis mēmi interpretējuši pēc saviem ieskatiem, naski daloties ar dažādiem jociņiem un atvasinātām karikatūrām.

Daži sprieduši, ka ASV 45. prezidents, iespējams, vēlējies uzsvērt, ka viņš ir neatlaidīgs cīnītājs, kurš gatavs stāties pretī jebkurām grūtībām, tomēr vairumam komentētāju labpaticis pasmieties par Trampu un izzobot viņa centienus salīdzināt sevi ar Rokiju.

Tā, piemēram, kāda komentētāja bijusi īpaši skarba un retoriski jautājusi, vai arī citiem šis foto "liek nedaudz ievemt sev mutē".

Savukārt citi piesaukuši jociņus par Krieviju. "Rokijs sakāva Krieviju, bet Tramps turpina sniegt viņiem uzvaras," prātojis kāds asprātis.

Vēl kāds komentētās piesaucis balto cilvēku nedrošību un vēlmi sevi pierādīt.

Adam writes that “The Rocky films are a product of a sense of white pride and humiliation, and the desire to overcome it by restoring the proper order of things.”

You can say exactly the same for Trump himself. (end thread)