Trīs meitas paliek bez mammas: Līzas Marijas Preslijas privātā dzīve

Rokenrola karaļa Elvisa Preslija un Priscillas Preslijas vienīgais bērns pāragri devies mūžībā – 54 gadu vecumā mirusi viņu meita Līza Marija Preslija. Viņa bija dziedātāja, taču dzīves laikā allaž palikusi tēva ēnā. Līza Marija Preslija bija arī četru bērnu mamma. Bērni, kā izteikusies viņa pati, ir vissvarīgākais viņas dzīvē.

Dziedātājai 12. janvārī apstājās sirds. Lai gan ārstiem izdevās viņu reanimēt, Līza Marija Preslija pēc tam Losandželosas slimnīcā nomira. Viņas māte Priscilla Preslija paziņojumā sabiedrībai pauž: "Mūs pametusi mana skaistā meita Līza Marija. Viņa bija kaislīgākā, stiprākā un mīlošākā sieviete, kādu es jebkad esmu pazinusi. Paldies par jūsu mīlestību un lūgšanām, vairāk komentāru nebūs," Priscilla lūdz cienīt ģimenes privātumu šajā bēdu pilnajā laikā.

Foto: Vida Press

Savas dzīves laikā Līza Marija Preslija lielākoties mediju virsrakstos nonāca savas privātās dzīves dēļ – bija gan narkotiku skandāli, gan mīlas likstas. Preslija nereti tika uzskatīta par vieglprātīgu dāmu, piemēram, viņas laulība ar aktieri Nikolasu Keidžu ilga tikai četrus mēnešus, taču faktiskā šķiršanās aizņēma gandrīz divus gadus. Divu gadu laulība viņu saistīja arī ar mūziķi Maiklu Džeksonu. Savu tābrīža sievu viņš iemūžināja klipā vienā no skaistākajām balādēm "You are not alone".

Kopumā Preslija bija precējusies četras reizes un viņa laida pasaulē četrus bērnus. Viens no viņiem – vienīgais dēls – 2020. gadā pats sev atņēma dzīvību. To ļoti pārdzīvoja gan Līza Marija, gan vecmāmiņa Priscilla.

"Viņa dievināja to zēnu un bija pilnīgi sagrauta pēc viņa nāves," tabloīdam "People" izteicies kāds ģimenei tuvu stāvošs cilvēks. Bedžamins Kīo bijis depresijas nomākts, to vēl vairāk pastiprinājis Covid-19 "lokdauns". Arī dēls bijis aizrāvies ar mūziku, taču nav varējis izsisties jomā, jo visu dzīvi bijis tikai "Preslija mazdēls".

Foto: Privātais arhīvs

Bendžamins bija Līzas Marijas otrā atvase. Pirmdzimtā ir meita Railija, kurai šobrīd ir 33 gadi. Viņa un Bendžamins piedzima Preslijas laulībā ar mūziķi Deniju Kīo, ar kuru viņa apprecējās 1988. gadā. Pāris šķīrās 1994. gadā, kad Preslija jau precējās ar Džeksonu.

Railija agrāk strādāja par modeli, bet tagad iet filmu režisores ceļu. Bērnībā intervijā Oprai Vinfrijai Railija izteikusies, ka slavenais vectētiņš viņas dzīvē nekādu īpašo lomu nav spēlējis, lai gan viņa, protams, zina, cik dižena figūra Preslijs bijis.

Foto: Privātais arhīvs

2015. gadā Railija apprecējās ar kaskadieri no Austrālijas. Līza Marija bijusi meitas iedvesmas avots visu dzīvi: "Mani vienmēr fascinējušas sievietes, kuras neuzvedas pareizi un kārtīgi!" Kā visu ģimeni, arī Railiju pamatīgi satriecis brāļa zaudējums; viņa piecus mēnešus neesot varējusi piecelties no gultas – tik lielas bijušas bēdas. Taču ģimene turējās kopā un izturēja.

Līza Marija Preslija ir mamma arī dvīņu meitenēm, kuras tagad ir 14 gadu vecas. Hārpera un Finlija nāca pasaulē viņas laulībā ar ģitāristu Maiklu Lokvudu, turklāt kāzās Japānā 2006. gadā piedalījās arī Preslijas bijušais vīrs Kīo. Meitenes piedzima laulības otrajā gadā, un dzemdībās klāt bija arī Priscilla Preslija.

Foto: Vida Press

Tomēr pēc 10 gadiem arī ceturtā Preslijas laulība cieta fiasko. Sākās smaga cīņa par aizbildniecību, Preslijai pat apsūdzot savu bijušo vīru netiklībā, proti, viņa datorā it kā atrastas "satraucošas" bērnu fotogrāfijas. Kamēr dvīņu vecāki plēsās savā starpā, meitenes dzīvoja pie vecmāmiņas Priscillas.

Tiesa, vēlāk izmeklēšana tika slēgta, jo nozieguma sastāvs netika konstatēts.

Kādā intervijā 2014. gadā Līza Marija Preslija sacīja, ka bērni ir viņas prioritāte numur viens. "Viņi man rūp visvairāk. Es viņus turu ļoti cieši sev klāt un dažkārt pat smacēju nost ar savu mīlestību."