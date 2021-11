Uģis Kuģis sasirdzis ar Covid-19

Latvijā viszināmākais krišnaīts un dzīves skolotājs Uģis Kuģis inficējies ar Covid-19, liecina viņa biedra multimākslinieka Kašera "Instagram" publicētā informācija.

Par to, ka Uģis Kuģis sasirdzis ar šo slimību mikroblogošanas vietnē "Twitter" pavēstījusi arī aktrise Dārta Daneviča. Tvitera lietotāji arī sākusi apspriest to, vai Kuģis pareizi nēsājis sejas aizsargmasku.

Savukārt Kašers video stāstiņā iemūžinājis to, kā nogādājis savam saslimušajam draugam cienastu no veikala, to ievietojot baltā plastmasas spainī, kas tad piesiets auklā un pacelts līdz daudzstāvu nama pēdējā stāva logam.

"Kā nogādāt paciņu draugam, kurš ir slims ar Covid-19? Uģi Kuģi aiziet! Mēs pa vairākiem lāgiem, jo mums te vēl daudz kas. Tā jau ir, jāatbalsta tie slimnieki," savu aktivitāti komentējis Kašers.