Ukraiņu influenceres Sofijas Stužukas mājā Bieriņos mesti Molotova kokteiļi

Nedēļas nogalē ar satraucošām ziņām klajā nāca Rīgā dzīvojošā slavenākā Ukrainas blogere Sofija Stužuka – nakts aizsegā ar degšķidruma kokteiļiem uzbrukts mājai Bieriņos, kur Stužuka dzīvo kopā ar savu līgavaini un trim bērniem.

27 gadus vecā ukrainiete kopā ar saviem trim bērniem uz Latviju pie mīļotā vīrieša pārcēlās drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Sākotnēji pāris dzīvoja īres namā Jūrmalā, bet septembrī iekārtojās mājā Pierīgā, Bieriņos.

Nedēļas nogalē medijs "Nexta" publiskoja novērošanas kameru video, kurā redzams uzbrukums Stužukas mājai – viņas pagalmā tiek iemests tā dēvētais Molotova kokteilis. Svētdien, izgājusi tiešraidē "Instagram" platformā, populārā blogere stāstīja: ja viņa būtu gulējusi un nebūtu neko dzirdējusi, uguns būtu skārusi nama garāžu, kas savukārt varēja uzsprāgt.

In #Latvia, unknown people threw Molotov cocktails at the house of Ukrainian blogger Sofia Stuzhuk. pic.twitter.com/lTaZzkmPP1