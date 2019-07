Uzlauzts Jeļenas Ostapenko 'Instagram' konts

Otrdienas, 2. jūlija, vakarā ar paziņojumu, ka uzlauzts viņas "Instagram" konts, klajā nākusi Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko, kurai pēc izstāšanās no vienspēļu sacensībām prestižais Vimbldonas turnīrs turpināsies ar dubultspēlēm.

"Diemžēl mans "Instagram" profils tika uzlauzts, un es ļoti ceru, ka to atgūšu pēc iespējas ātrāk. Es atvainojos, ja kādu ir aizvainojušas manas ziņas, tās nerakstīju es," tviterī vēstījusi Ostapenko.

Sportiste otrdienas vakarā "Instagram" publicējusi pēdējo foto, kā arī atskaitījusies faniem īsajos video stāstiņos, kas izdzēšas pēc diennakts. Aptuveni divas stundas vēlāk viņa tviterī ziņojusi par to, ka konts uzlauzts.

"Draugi, šajās turpmākajās dienās es būšu tviterī, jo, kā jau iepriekš minēju, mans "Instagram" konts tika uzlauzts," ar saviem faniem komunikāciju tviterī turpinājusi Ostapenko.

Unfortunately my Instagram account was hacked and I really hope I will get it back as soon as possible 😩Sorry if any of my messages offended you as it wasn’t me 🙏🏻