Vestminsteras katedrālē salaulājies britu premjers Džonsons

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons un viņa dzīvesbiedre Kerija Simondsa sestdien salaulājušies nelielā privātā ceremonijā Londonā, vēsta Lielbritānijas mediji, tostarp BBC.

"The Mail on Sunday" un "The Sun" vēstīja, ka pāris salaulājies Romas katoļu Vestminsteras katedrālē. Džonsona birojs atteicās komentēt laikrakstu ziņoto.

Saskaņā ar Anglijā pašreiz spēkā esošajiem ierobežojumiem, kas noteikti cīņā ar Covid-19, kāzās drīkst piedalīties līdz 30 cilvēkiem.

56 gadus vecais Džonsons un 33 gadus vecā Simondsa par saderināšanos paziņoja 2020.gada februārī. Pārim ir gadu vecs dēls Vilfreds Lorijs Nikolass.

Simondsai šī ir pirmā laulība, bet Džonsonam trešā. Viņam ir vairāki bērni no iepriekšējām attiecībām.