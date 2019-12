Video: Jānis Timma un Anna Sedokova mīlinās uz jahtas

Latviešu basketbolists, Maskavas apgabala "Himki" kluba spēlētājs Jānis Timma un viņa mīļotā sieviete, ukraiņu izcelsmes dziedātāja Anna Sedokova, kura savulaik slavu iemantoja ar dalību provokatīvajā meiteņu popgrupā "VIA Gra", Krievijas ziņu virsrakstos tiek dēvēti par vienu no šovbiznesa karstākajiem pārīšiem. Abi mīlētāji presei ir īsta medusmaize, jo nedz viens, nedz otrs nekautrējas no publiskām jūtu izpausmēm.

Timma un Sedokova sociālajos tīklos pēdējos mēnešos aktīvi dalījušies ne tikai ar kopbildēm, bet arī publiski viens otram atzinušies mīlestībā. Nesen basketbolists arī lietotnē "TikTok" palepojies ar viņa un Annas attiecībām.

Timma publiskojis video, kurā viņš ar Annu mīļojas un skūpstā uz jahtas, un nelielais sižets izpelnījies lielu ievērību.

Atgādinām, ka Timma rudens sākumā nāca klajā ar paziņojumu, ka pirms pusgada esot izjukusi viņa laulība ar sievu Sanu, ar kuru viņam ir kopīgs gadu vecs dēliņš Kristians. Tapa arī zināms, ka sportists jau uzsācis jaunas attiecības un ir kopā ar Sedokovu.

Savukārt Timmas sieva publiski pavēstīja, ka abu laulība nevis vienkārši izjukusi, bet gan vīrs viņai esot bijis neuzticīgs un krāpis viņu ar Sedokovu, kā arī dažādos veidos viņai piedraudējis, lai panāktu šķiršanos.

Nesen Sedokovas pārstāvis Krievijas presei apstiprināja, ka Timma oficiāli izšķīries no sievas.

Atgādinām, ka Anna, kurai 16. decembrī apritēs 37 gadi, ir bijusi precējusies divas reizes. Viņa ir trīs bērnu mamma.